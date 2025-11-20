विज्ञापन

53 साल की उम्र में करण जौहर को खलती है पार्टनर की कमी! बोले- रब ने वो जोड़ी मेरे लिए नहीं बनाई...

करण ने माना कि जब वे अकेले खाना खाने बैठते थे तो उन्हें अकेलापन महसूस होता था और वे इस चीज को लेकर काफी परेशान भी रहा करते थे.

नई दिल्ली:

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शो, "सर्विंग इट अप विद सानिया" के नए एपिसोड में फिल्म मेकर करण जौहर मेहमान बनकर आए. दोनों ने सिंगल पैरेंट होने से लेकर प्यार की तलाश तक, हर टॉपिक पर बात की. करण ने माना कि खाने के समय उन्हें अकेलापन महसूस होता है. सानिया ने करण से पूछा कि पार्टनर ना होने पर उन्हें कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया, "अब मैं ठीक हूं. एक समय ऐसा भी था जब मैं सचमुच प्यार चाहता था. मुझे साथ चाहिए था, मुझे एक रिश्ता चाहिए था और मैं हर तरह के उतार-चढ़ाव से गुजरा, टूटे दिल और एकतरफा प्यार से. मैंने इस पर एक फिल्म भी बनाई. यह मेरे लिए बहुत ही सुकून देने वाला था. इसने मुझे उबरने में मदद की."

फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनसे 'खुद को दुनिया के सामने लाने' या 'विदेश जाने' के लिए कहा गया. करण ने पलटकर जवाब दिया, "कहां जाऊं? मैं यहीं रहता हूं, मेरी मां और दो बच्चे हैं. मुझे यहीं रहना है. मैं इन मुश्किलों से गुजरा हूं और मुझे अकेलापन महसूस होता है. यह एक सच्चाई है. आपको सबसे ज्यादा अकेलापन अपने उतार-चढ़ाव में महसूस होता है, न कि अपने उतार-चढ़ाव में. अकेले खाना भी आपको अकेलापन महसूस कराता है."

करण का कहना है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह सिंगल हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें प्यार मिलता है तो वह 'कभी ना नहीं' कहते और शाहरुख खान की तरह उनकी बाहें खुली रहेंगी. जब उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बेहतरीन प्रेम कहानियां सुनाईं, लेकिन दुर्भाग्य से खुद उनकी कोई जोड़ी नहीं बनी, तो उन्होंने कहा, "रब ने वो जोड़ी मेरे लिए नहीं बनाई."

करण जौहर का परिवार

करण के पिता, प्रोड्यूसर यश जौहर का 2004 में निधन हो गया. उनकी अपनी मां हीरू जौहर के साथ गहरी दोस्ती है, जिनके साथ वह मुंबई में रहते हैं. उनके दो बच्चे भी हैं जिनका जन्म सरोगेसी से हुआ है, जिनका नाम उन्होंने अपने माता-पिता के नाम पर यश और रूही रखा है. उन्होंने आखिरी बार 2023 में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को डायरेक्ट किया था.

