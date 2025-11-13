विज्ञापन

कपिल शर्मा और हनी सिंह फुर्र....क्या है ये माजरा जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी दे रहे गजब रिएक्शन

कपिल शर्मा 'किस किस को प्यार करूं' के अलावा फिरंगी, ज्विगैटो और क्रू जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. अब कपिल किस किस को प्यार करूं-2 के साथ थियेटर्स में धमाका मचाने वाले हैं.

कपिल शर्मा और हनी सिंह का कोलैब फैन्स को आया पसंद!
नई दिल्ली:

कपिल शर्मा ने किस किसको प्यार करूं में अपनी लाजवाब कॉमेडी और शादी के हंगामे से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया था. अब वे लौट आए हैं किस किसको प्यार करूं 2 के साथ और इस बार, तीन नहीं बल्कि चार-चार शादियां होंगी! फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर से पहले, मेकर्स ने रिलीज किया है फिल्म का पहला गाना फुर्र का टीजर. एक जोशीला डांस ट्रैक जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा. हनी सिंह की एनर्जी और कपिल शर्मा के पंजाबी स्वैग के साथ, फुर्र इस सीजन का अगला बड़ा पार्टी एंथम बनने जा रहा है!

अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन में बनी किस किसको प्यार करूं 2 को प्रोड्यूस रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान ने वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले किया है. फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हनी सिंह और कपिल शर्मा के इस कोलैब को सोशल मीडिया पर भी अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं. एक फैन ने फायर इमोजी के साथ इस गाने को थम्ब्स अप दिया. एक ने लिखा, सुपर हिट सॉन्ग. एक ने लिखा, वंडरफुल कोलैब. ये सबके टॉप पर रहेगा. एक ने तारीफ में लिखा, पार्टी एंथम ऑफ द ईयर. एक ने कमेंट किया, ये फिल्म हिट होने वाली है..अभी से लिख लो.

बता दें कि कपिल शर्मा किस किस को प्यार करूं के अलावा फिरंगी, ज्विगैटो और क्रू जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. क्रू में तो कपिल शर्मा एक्ट्रेस तबु के पति के रोल में नजर आए थे. इस फिल्म में भी कपिल के काम को पसंद किया गया था.

