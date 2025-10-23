‘कांतारा : द लीजेंड’ ने कमाई में मचाया तूफान, ‘छावा’ का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

‘कांतारा : द लीजेंड' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज़ हुए अभी सिर्फ़ 23 दिन हुए हैं और इसके 22 दिन के कलेक्शन के आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 557 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि दुनियाभर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 773 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं दूसरी ओर, इस साल की बड़ी हिट मानी जाने वाली ‘छावा' का लाइफटाइम कलेक्शन भारत में 601 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 807.91 करोड़ रुपये रहा था और ये आंकड़े फिल्म की 98 दिन की कमाई के हैं. ऐसे में जब ‘कांतारा : द लीजेंड' ने महज़ 22 दिन में ही इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म बहुत जल्द ‘छावा' का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

फिल्म कारोबार विशेषज्ञ गिरीश वांखेडे कहते हैं, “अभी ‘कांतारा : द लीजेंड' के पास ‘छावा' की तुलना में काफी दिन बचे हैं, क्योंकि इसे रिलीज़ हुए सिर्फ़ 23 दिन हुए हैं. फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है और अगर ‘छावा' से तुलना करें, तो इसे 100 दिन पूरे होने में अभी बहुत वक्त है. इस हिसाब से ये फिल्म न सिर्फ़ ‘छावा' का रिकॉर्ड तोड़ेगी, बल्कि उससे भी आगे जाएगी, क्योंकि आने वाले एक-दो हफ्तों में कोई बड़ी या एंटरटेनिंग फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है और इसका सीधा फायदा ‘कांतारा' को मिलेगा.”

साल खत्म होने में अभी दो महीने बाकी हैं, और अब तक 2025 में अगर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए, तो ‘छावा', ‘सैयाँरा' और ‘कांतारा : द लीजेंड' तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तूफान मचाया है. अब सबकी नज़रें रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंदर' पर हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये भी इस साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धमाका करेगी.