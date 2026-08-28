'कांतारा' से बॉक्स ऑफिस जीतने वाले ऋषभ शेट्टी का नया रिकॉर्ड, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज में एंट्री

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता, निर्देशक और लेखक ऋषभ शेट्टी ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है. उन्हें फोर्ब्स इंडिया की ‘100 बिगेस्ट सेलिब्रिटीज: शोस्टॉपर्स 2026' सूची में शामिल किया गया है. खास बात यह है कि इस सूची में जगह बनाने वाले वह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते अभिनेता हैं. फोर्ब्स इंडिया की सूची के मुताबिक, इस साल सैंडलवुड का प्रतिनिधित्व सिर्फ ऋषभ शेट्टी कर रहे हैं.

ऋषभ शेट्टी के करियर में ‘कांतारा' वह फिल्म रही, जिसने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने अभिनय करने के साथ इसका निर्देशन और लेखन भी किया था. स्थानीय संस्कृति, परंपरा और लोककथाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया. ‘कांतारा' ने दुनियाभर में करीब 407.82 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया था.

इसके बाद ‘कांतारा' की कहानी को आगे बढ़ाती ‘कांतारा: चैप्टर 1' ने भी बॉक्स ऑफिस पर पहले से बड़ा असर दिखाया. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 852.36 करोड़ रुपये ग्रॉस का कारोबार किया. इन फिल्मों की सफलता ने ऋषभ शेट्टी को सिर्फ एक लोकप्रिय अभिनेता ही नहीं, बल्कि लेखक और निर्देशक के तौर पर भी स्थापित किया.

फोर्ब्स इंडिया की सूची में उनका शामिल होना इसी बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है. खास तौर पर ऐसे समय में जब दक्षिण भारतीय फिल्मों और कलाकारों की लोकप्रियता देश के दूसरे हिस्सों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है, ऋषभ शेट्टी का यह स्थान कन्नड़ सिनेमा की बढ़ती पहुंच को भी दर्शाता है.

ऋषभ शेट्टी की उपलब्धि इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए सिर्फ अभिनय पर निर्भर नहीं किया. अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर स्थापित किया है, जिसकी रचनात्मक पहचान उसकी फिल्मों की सफलता के साथ लगातार मजबूत हुई है.

फोर्ब्स इंडिया की ‘100 बिगेस्ट सेलिब्रिटीज: शोस्टॉपर्स 2026' सूची में जगह मिलना उनके इसी बढ़ते प्रभाव और ब्रांड वैल्यू की एक और पुष्टि है.

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