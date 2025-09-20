ऋतिक रोशन इस दिन उठाएंगे कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर से पर्दा, फैंस को करना होगा इतना इंतजार

होम्बले फिल्म्स की कंतारा: चैप्टर 1 को लेकर जबरदस्त उत्सुकता उसकी पहली फिल्म कंतारा (2022)की शानदार सफलता बताई जा रही है. मेकर्स ने जानबूझकर इस प्रीक्वल की जानकारी को गुप्त रखा है, जिससे फिल्म को लेकर रहस्यमयी माहौल बना हुआ है. यही वजह है कि इसका ट्रेलर इस साल का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला इवेंट बन गया है. फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में साल की सबसे बड़ी घोषणा की है कि इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर 22 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:45 बजे रिलीज किया जाएगा. ऐसे में, अब एक और रोमांचक अपडेट यह सामने आई है कि इसका हिंदी ट्रेलर सुपरस्टार ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे.

कंतारा: चैप्टर 1 के मेकर्स ने एक और थ्रिल कर देने वाली घोषणा की है. फिल्म का हिंदी ट्रेलर 22 सितंबर 2025 को सुपरस्टार ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे. ऐसे में यह घोषणा शेयर करते हुए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक जबरदस्त पोस्टर जारी किया है, जिसमें ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे हैं. साथ ही कैप्शन में लिखा है – जब प्रकृति की ताक़त मिलेगी सुपरस्टार की आग से... #KantaraChapter1 का हिंदी ट्रेलर लॉन्च करेंगे करिश्माई @hrithikroshan.

कंताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कंताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.