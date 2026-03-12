विज्ञापन
WAR UPDATE

भारत में सबसे पहले ऑस्कर जीतने वाली 44 साल पुरानी वो फिल्म, अमरीश पुरी भी आए थे नजर, 11 नॉमिनेशन में 8 ऑस्कर जीतकर रचा इतिहास

Oscar 2026 से पहले एक बार फिर 1982 की फिल्म गांधी चर्चा में है. महात्मा गांधी के संघर्ष पर बनी इस फिल्म ने 11 नॉमिनेशन में से 8 ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया था.

Read Time: 3 mins
Share
भारत में सबसे पहले ऑस्कर जीतने वाली 44 साल पुरानी वो फिल्म, अमरीश पुरी भी आए थे नजर, 11 नॉमिनेशन में 8 ऑस्कर जीतकर रचा इतिहास
जब गांधी की कहानी ने ऑस्कर में बजाया भारत का डंका
नई दिल्ली:

ऑस्कर 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया की नजरें 15 मार्च को होने वाले इस बड़े अवॉर्ड शो पर टिकी हैं. भारत में भी हर साल की तरह इस बार भी ऑस्कर को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. इसी बीच एक दिलचस्प सवाल फिर चर्चा में आ गया है कि आखिर वो कौन-सी फिल्म थी जिसने सबसे पहले ऑस्कर के मंच पर भारत का नाम चमकाया था. इसका जवाब है 1982 में आई फिल्म ‘गांधी'. महात्मा गांधी की जिंदगी और उनके संघर्ष पर बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में खूब तारीफ बटोरी थी. यही वजह है कि इस फिल्म ने ऑस्कर में भी शानदार जीत हासिल की और भारत से जुड़ी कहानी को ग्लोबल मंच पर खास पहचान दिलाई.

ट्रेन वाली घटना जिसने बदल दी जिंदगी

फिल्म में महात्मा गांधी की जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट भी दिखाया गया है जिसने उनकी सोच ही बदल दी थी. साल 1893 में दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक घटना हुई थी. वे ट्रेन के उस डिब्बे में बैठे थे जो सिर्फ गोरे लोगों के लिए था. इसी वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया. इस अपमान ने गांधी के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा कर दी. यहीं से उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई और आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत दिखाई.

ये भी पढ़ें- जिम शॉर्ट्स पहनकर ऑस्कर अवॉर्ड में पहुंच गया था ये एक्टर, होस्ट ने उड़ाया मजाक तो सबके सामने सुनाई खरी-खोटी

आजादी के आंदोलनों की झलक

फिल्म में भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़े कई बड़े मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं. इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक सत्याग्रह और अंग्रेजों के खिलाफ हुए जन आंदोलनों की झलक देखने को मिलती है. साथ ही उस दौर के कई बड़े नेताओं के किरदार भी फिल्म में नजर आते हैं. जवाहरलाल नेहरू का रोल रोशन सेठ ने निभाया था. सरदार वल्लभभाई पटेल के किरदार में सईद जाफरी दिखे, जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद का रोल वीरेंद्र राज़दान ने किया था. वहीं मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार में अलीक पदमसी नजर आए थे.

बेन किंग्सले का दमदार रोल

फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाया था और उनके अभिनय की दुनियाभर में खूब तारीफ हुई थी. इसी रोल के लिए उन्हें ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला था. वहीं फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भारतीय डिजाइनर भानु अथैया को ऑस्कर से सम्मानित किया गया. वे ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनीं. इसके अलावा अमरीश पुरी भी फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए दिखे थे.

ये भी पढे़ं- OSCAR 2026: ऑस्कर में जब बीच एंकर ने किया था सुपरस्टार की बीवी पर मजाक, स्टेज पर आकर एक्टर ने जड़ दिया तमाचा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gandhi Movie Oscar, Mahatma Gandhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com