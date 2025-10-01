विज्ञापन

Kantara Chaper 1 Advance Booking: रिलीज से पहले ही बजट वसूल लेगी ये फिल्म, बिके 6 लाख टिकट, खाते में आए...

Kantara Chapter 1 Advance Booking: फिल्म को लेकर दर्शकों का रुझान एडवांस बुकिंग में साफ नजर आ रहा है. ये फिल्म इस साल की मोटी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है.

Kantara Chapter-1 Advance Booking
नई दिल्ली:

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में तैयार ‘कांतारा चैप्टर 1', जो कि सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा' का प्रीक्वल है, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस बार फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाया गया है, जिसमें पहले पार्ट की तुलना में कहीं ज्यादा बजट खर्च किया गया है. पहली फिल्म महज 15 करोड़ रुपये में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 400 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, इस प्रीक्वल पर मेकर्स ने 125 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें VFX पर विशेष ध्यान दिया गया है.

एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म की बुकिंग 2D के साथ-साथ IMAX, 4DX और DOLBY CINE फॉर्मेट्स में भी शुरू हो चुकी है. यह फिल्म कन्नड़, हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, कन्नड़ और तेलुगू वर्जन को दर्शकों से सबसे ज्यादा उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है.

क्या रिलीज से पहले वसूल हो जाएगा बजट?

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के लिए अब तक 6 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं, और पहले दिन इसके 18,900 शो होंगे. अभी तक की कमाई 30 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी है, और म्यूजिक राइट्स व डिजिटल राइट्स से होने वाली कमाई के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं. अनुमान है कि फिल्म रिलीज से पहले ही अलग-अलग सोर्स से अपनी लागत वसूल कर लेगी. हालांकि, मुनाफे की बात करें तो यह फिल्म भी मेकर्स के लिए शानदार कमाई का जरिया बन सकती है. फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन यह एक्साइटमेंट बॉक्स ऑफिस पर कितना रंग लाएगी, यह समय ही बताएगा.

