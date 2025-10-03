पहले पार्ट ने 14 करोड़ के बजट में 400 करोड़ की कमाई, अब 2nd पार्ट ने पहले ही दिन की 50 करोड़ पार की ओपनिंग

Kantara: A Legend Chapter-1 Box Office Collection Day 1: साल 2022 में रिलीज हुई 14 करोड़ की ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने 400 से 450 करोड़ की कमाई हासिल की थी. लेकिन अब फिल्म का दूसरा पार्ट 'कांतारा: चैप्टर 1' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर रिलीज हो गया है. यह ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का सीक्वल है, जिसे ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 4.5 स्टार दिए हैं. लेकिन अब फिल्म का पहले दिन का कल्केशन 50 करोड़ की कमाई हासिल की है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 ने 60 करोड़ की ओपनिंग की है. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म का आंकड़ा 80 से 100 करोड़ तक पहुंच चुका है.
बता दें, कांतारा चैप्टर 1 फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा' का प्रीक्वल है. फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं. फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में दिखाई दे रहे हैं. ‘कांताराः चैप्टर 1' को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो गई है.
कांतारा की बात करें तो कन्नड़ भाषा में बनीं कातांरा ने 2022 में 14 करोड़ के बजट में 400–450 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. जबकि फिल्म का पहले दिन 6 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. लेकिन वक्त के साथ कलेक्शन बढ़ा और फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल कर बॉक्स ऑफिस पर राज किया.
