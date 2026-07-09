कंगना रनौत के ऑन स्क्रीन भाई को कीड़े ने काटा, तेज बुखार और सांस लेने में हुई तकलीफ, तुरंत ले जाया गया अस्पताल

फिल्म स्टार प्रभास की आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में कीड़े के काटने से अभिनेता राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ गई. 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'बजरंगी भाईजान' और 'भूल भुलैया' जैसी लोकप्रिय फिल्मों के लिए मशहूर राजेश शर्मा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर है और वे इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में हैं.

खबरों के अनुसार, राजेश शर्मा प्रभास स्टारर फिल्म के एक महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग में व्यस्त थे. रामोजी फिल्म सिटी का इलाका हरियाली और प्राकृतिक वातावरण से घिरा है, जहां कीड़ों-मकोड़ों का खतरा हमेशा बना रहता है. दावा किया जा रहा है कि कीड़ा काटने के बाद राजेश शर्मा को तेज दर्द, सूजन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य गंभीर लक्षण महसूस हुए, जिसके चलते शूटिंग यूनिट ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

अभी शर्मा का इलाज हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में चल रहा है. डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और हॉस्पिटल की जांच पूरी होने के बाद ही कोई आधिकारिक मेडिकल अपडेट मिलने की उम्मीद है. कीड़े के काटने की गंभीरता या दिए जा रहे इलाज के बारे में अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी गई है.

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राजेश शर्मा के अस्पताल जाने से फिल्म की शूटिंग शेड्यूल पर थोड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि यूनिट ने इसे जल्द पूरा करने का भरोसा जताया है. राजेश शर्मा भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित एक्टर्स में से एक हैं और उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों तरह की फिल्मों में बहुत काम किया है. अपनी वर्सटैलिटी के लिए मशहूर उन्होंने कई तरह की फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं.

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