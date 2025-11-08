विज्ञापन

कामसूत्र से लेकर मानसून वेडिंग तक..., वो 5 फिल्में, जिन्होंने मीरा नायर को वर्ल्ड सिनेमा में पहचान दिलाई...

मीरा नायर ने वर्ल्ड सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाने में चार दशक से ज़्यादा का समय बिताया. उनकी यात्रा यथार्थवाद, सांस्कृतिक जटिलता और गहरी मानवीय कहानियों पर आधारित रही है.

नई दिल्ली:

मीरा नायर ने वर्ल्ड सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाने में चार दशक से ज़्यादा का समय बिताया. उनकी यात्रा यथार्थवाद, सांस्कृतिक जटिलता और गहरी मानवीय कहानियों पर आधारित रही है. ओडिशा में जन्मी इस फ़िल्म निर्माता को लंबे समय से दक्षिण एशियाई कहानियों को उनकी प्रामाणिकता से समझौता किए बिना वैश्विक पर्दे पर लाने के लिए जाना जाता है. इस हफ़्ते वह सुर्खियों में है, जब उनके बेटे, ज़ोहरान ममदानी ने 4 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीता और शहर के इतिहास में सबसे कम उम्र के और पहले मुस्लिम मेयर बने. दुनिया की नज़रें इस परिवार पर टिकी हैं, सिनेमा प्रेमी नायर की समृद्ध और विविध फ़िल्मोग्राफी को फिर से खोज रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अब प्रमुख ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हैं.

मीरा नायर की शादी मुंबई में जन्मे युगांडा के शिक्षाविद और कंपाला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर महमूद ममदानी से हुई है, वह समकालीन सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फ़िल्म निर्माताओं में से एक हैं अगर आप वीकेंड पर कुछ देखने की योजना बना रहे हैं, तो यहां उनकी कला को प्रदर्शित करने वाली पांच फ़िल्में और सीरीज़ हैं.

सलाम बॉम्बे (1988)

मीरा नायर की पहली फ़िल्म थी, जिसमें सड़क किनारे जीवन यापन करने वालों को दिखाया गया है. कहानी 10 साल के कृष्णा की है, जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया है और मुंबई में अकेले रहने को मजबूर है. वह सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता है और घर लौटने के लिए 500 रुपये बचाने का सपना देखता है. रास्ते में उसकी दोस्ती चिल्लम (एक नशेड़ी), सोला साल (एक वेश्यालय में फंसी एक युवती), और मंजू (एक डर और उपेक्षा में जी रही एक बच्ची) से होती है. सलाम बॉम्बे! दशकों बाद भी लोगों की यादों में ताज़ा है

कामसूत्र (1997)

यह ऐतिहासिक कहानी है. जो 16वीं सदी के भारत में घटित होती है. इसकी कहानी एक उत्साही दासी माया और उसकी शाही मालकिन तारा पर केंद्रित है. बदले की भावना से माया, तारा के होने वाले पति को बहकाती है और उसे दरबार से निकाल दिया जाता है. फिर उसे एक शिक्षक अपने साथ ले जाता है, जो उसे वेश्या बनने की कला सिखाता है. अंततः, वह महल लौटती है.

मानसून वेडिंग (2001)

"मानसून वेडिंग" दिल्ली में एक पंजाबी परिवार की उथल-पुथल को दर्शाता है, जब वे एक भव्य अरेंज मैरिज की योजना बनाते हैं. बारिश से भीगे चार दिनों में दुल्हन एक गुप्त प्रेम संबंध से जूझती है, जबकि उसका पिता आर्थिक और भावनात्मक दबाव से जूझता है. यह फ़िल्म हास्य, संगीत, दबे हुए राज़ और पारिवारिक कलह का मिश्रण है.

द नेमसेक (2006)

झुम्पा लाहिड़ी के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित, यह फ़िल्म न्यूयॉर्क में बंगाली प्रवासियों के घर जन्मे गोगोल गांगुली के जीवन पर आधारित है. अपने नाम से शर्मिंदा और अमेरिकी जीवन में ढलने के लिए बेताब, वह अपनी जड़ों से दूर हो जाता है. जब तक कि त्रासदी उसे पहचान, अपनेपन और विरासत के बोझ का सामना करने के लिए मजबूर नहीं कर देती. समान रूप से कोमल और हृदयविदारक, द नेमसेक नायर की सबसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाली फिल्मों में से एक है.

अ सूटेबल बॉय (2020)

नायर की पहली लंबी वेब सीरीज़ विक्रम सेठ के उपन्यास पर आधारित है. जो आज़ादी के बाद के भारत में एक ऐतिहासिक नाटक में रूपांतरित करती है. कहानी लता पर केंद्रित है, जिसकी मां उसके लिए एक "उपयुक्त लड़का" ढूंढ़ने पर अड़ी है. कबीर, हरेश और अमित के बीच उलझी लता की यात्रा, नव-स्वतंत्र राष्ट्र के परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष को दर्शाती है.

