इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी और फ्री में मौजूद है कामसूत्र, जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद चर्चा में है ये फिल्म

न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर बॉलीवुड की मशहूर निर्माता-निर्देशक है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. जोहरान ममदानी जब से न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं तब से मीरा नायर और उनकी फिल्मी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. उनमें से एक फिल्म कामसूत्र: अ टेल ऑफ लव है. कामसूत्र: अ टेल ऑफ लव भारत की विवादित फिल्मों में से एक हैं, जिसे कुछ समय के लिए भारत में बैन कर दिया गया था. फिल्म कामसूत्र: अ टेल ऑफ लव साल 1996 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
अब यह फिल्म फ्री में कोई भी देख सकता है, क्योंकि कामसूत्र: अ टेल ऑफ लव यूट्यूब पर फ्री में मौजूद है. 1996 में आई मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र: अ टेल ऑफ लव उनकी सबसे हिम्मत वाली रचना थी. यह कहानी 16वीं सदी के भारत पर बनी है, जिसमें प्यार, जलन और रोमांस को दिखाया गया है. मुख्य भूमिका में माया (इंदिरा वर्मा) है, जो एक साधारण नौकरानी है. उसकी अच्छी दोस्ती राजकुमारी तारा (सरिता चौधरी) से है. दोनों के बीच अमीर-गरीब का बड़ा फर्क है. तारा अपने पुराने कपड़े माया को देती है, लेकिन माया की सुंदरता हर किसी को खटकती है. गुस्से में माया तारा के होने वाले पति को प्यार के जाल फंसा लेती हैं. इसके बाद उसे महल से बाहर फेंक दिया जाता है. बाहर की दुनिया में माया एक अनुभवी वैश्या (रेखा) से मिलती है, जो उसे प्यार के गुर और खुद पर भरोसा करना सिखाती है. फिर उसकी जिंदगी राजा राज सिंह (नवीन एंड्र्यूज) और मूर्तिकार जय कुमार (रमन टिकराम) से जुड़ती है. यह रिश्ते धीरे-धीरे एक दर्द भरी प्रेम कहानी बन जाते हैं.
Indira as the beautiful "Maya" the maidservant #IndiraVarma #KamaSutraATaleofLove pic.twitter.com/UBIdJCSqKr— ˗ˏˋ Phoenix 🍓 ˎˊ˗ (@__WildRose_) December 10, 2020
फिल्म की फोटोग्राफी कमाल की है, कपड़े और सेट देखते ही बनते हैं. मीरा नायर ने इसमें औरत की आजादी, उसके शरीर और उसकी चाहतों को खुलकर दिखाने की कोशिश की है. मीरा नायर की यह फिल्म अपने समय में भारत में बैन हो गई थी, लोग इसे भूल चुके थे. लेकिन अब, लगभग 29 साल बाद, मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी की राजनीतिक जीत ने इस फिल्म को सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का विषय बना दिया है.
