फोटो में नजर आ रहा ये बच्चा बन गया है न्यूयॉर्क का मेयर, मम्मी ने कामसूत्र पर फिल्म बना मचा दिया था तहलका

कहते हैं वक्त कभी भी, किसी का भी बदल सकता है. एक नामी डायरेक्टर की गोद में बैठा ये बच्चा भी इसी कहावत की मिसाल है. जिसे कभी उसकी मम्मी के नाम से ही जाना जाता था.

नई दिल्ली:

कहते हैं वक्त कभी भी, किसी का भी बदल सकता है. एक नामी डायरेक्टर की गोद में बैठा ये बच्चा भी इसी कहावत की मिसाल है. जिसे कभी उसकी मम्मी के नाम से ही जाना जाता था. मम्मी भी ऐसी जो बोल्ड कॉन्टेंट पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर हुईं. और, आज ये बच्चा उस मुकाम पर है. जहां पहुंचने के बाद पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं. इस नन्हे से बच्चे की वजह से आज उसकी मम्मी को पहचाना जा रहा है. क्या आप ये पहचान पाए कि ये बच्चा कौन है. और, जिनकी गोद में ये बैठा है वो मां कौन है.

फिल्म ने मचाया था तहलका

अगर आप नहीं पहचाने तो बता दें कि ये बच्चा है जोहरान ममदानी. जो न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर चुन लिया गया है. इनकी मम्मी हैं फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर. जो कामसूत्र जैसे विषय पर फिल्म बनाकर लोगों को चौंका चुकी हैं. 1996 में आई मीरा नायर की फिल्म ‘कामसूत्र: ए टेल ऑफ लव' ने उस दौर में भारतीय सिनेमा की सीमाएं तोड़ दी थीं. फिल्म के विषय और बोल्ड दृश्यों ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया था. जहां एक तरफ उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी. वहीं दूसरी ओर उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान भी बनी.

जोहरान ममदानी का सफर

जब मीरा नायर कामसूत्र जैसे विषय पर फिल्म बना रही होंगी. तब शायद जोहरान ममदानी काफी छोटे रहे होंगे. और, अब दुनिया में बड़ा नाम कर चुके हैं. 18 अक्टूबर 1991 को कंपाला (युगांडा) में जन्मे जोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के मेयर बन कर एक नया इतिहास रचचुके हैं. जोहरान की मम्मी मीरा नायर जानी मानी डायरेक्टर हैं तो उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. बचपन में वो अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क आ गए और यहीं पले बढ़े. उनकी नीतियां किराया नियंत्रण, सार्वजनिक बसों को मुफ़्त करना और गरीबों के हक की लड़ाई पर फोकस्ड हैं. यही बात उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है.

