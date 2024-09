जूनियर एनटीआर की देवरा को देख भड़के फैंस, गुस्से में फूंक डाला जूनियर एनटीआर का पुतला

Devara Become Disaster: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म में उनका और सैफ अली खान का शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है. विदेशों में जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को अच्छी एडवांस बुकिंग मिली है. इंडिया में भी देवरा को कई जगह दर्शकों ने खूब पसंद किया है. लेकिन कुछ जगहों पर जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेकर दर्शकों ने नाराजगी जाहिर की है. लोगों ने गुस्से में सुपरस्टार के पुतले को आग तक लगाई है, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

इस बात का दावा खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले बॉलीवुड एक्टर केआरके (कमाल आर खान) ने किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि देवरा को देखने के बाद दर्शकों को गुस्सा आ गया है. केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेकर लिखा, 'लोग देवरा देख कर इतने निराश हुए कि हैदराबाद में सिनेमाघर के बाहर हीरो जूनियर एनटीआर का पुतला फूंका! लोगों का कहना था कि ‘देवरा' जैसी खराब फिल्म क्यों बनाई गयी है! ये जनता के साथ धोखा है!

Fans Burning NTR Cutout Outside Hyderabad Theatre after the Initial Poor Ratings & Bad Talk for the Movie #Devara ! pic.twitter.com/QGzykbUZfW