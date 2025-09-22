Jolly LLB 3 Box Office Day 3: अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 की दहाड़, 3 दिन में तोड़े 10 फिल्मों के  रिकॉर्ड!

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3: जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी ने पहले वीकेंड पर दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं फिल्म ने केवल तीन दिनों में भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 75 करोड़ तक पहुंच गई है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन जॉली एलएलबी 3 ने 21 करोड़ की कमाई वसूली है. इसके बाद फिल्म का हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस 53.5 करोड़ पहुंच गया है.

पहले दो दिनों की बात करें तो जॉली एलएलबी 3 ने 12.5 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 20 करोड़ का रहा है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो दो दिनों में आंकड़ा 50 करोड़ रहा. जबकि तीसरे दिन दुनियाभर में कमाई 75 करोड़ के करीब पहुंची है. हालांकि अभी फिल्म 120 करोड़ के बजट से दूर है.

10 फिल्मों को पछाड़ा

अक्षय कुमार की टॉप फिल्मों का कलेक्शन देखें तो जॉली एलएलबी 3 ने 3 दिनों में 53 करोड़ 50 लाख की कमाई पहले वीकेंड पर वसूली है. वहीं इसने साल 2016 में आई हाउसफुल 3 का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 53 करोड़ 31 लाख का था. इसके अलावा जॉली एलएलबी 2 (50 करोड़ 46 लाख), रुस्तम (50 करोड़ 42 लाख), हाउसफुल (29 करोड़ 80 लाख), हाउसफुल 2 (42 करोड़ 50 लाख) , हाउसफुल 4 (46 करोड़ 50 लाख), पैडमैन (40.05 करोड़), खिलाड़ी 786 (34.30 करोड़), टॉयलेट एक प्रेम कथा (51 करोड़ 45 लाख) और सम्राट पृथ्वीराज (39 करोड़ 40 लाख) को जॉली एलएलबी 3 ने पीछे छोड़ दिया है.