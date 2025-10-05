Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 16: जो कंतारा ने 2 दिन में किया उतना कमाने में अक्षय कुमार को लगे 16 दिन

Jolly LLB-3 Box Office Collection Day 16: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3' ने दर्शकों का खूब प्यार बटोरा है. इस फिल्म में दोनों कलाकारों ने अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों का मन मोह लिया. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी यह कोर्ट ड्रामा फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के 16 दिन बाद भी फिल्म की कमाई चर्चा में बनी हुई है. शनिवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं. आइए जानते हैं कि वीकेंड पर ‘जॉली एलएलबी 3' की परफॉर्मेंस कैसी रही.

वीकेंड पर भी कमजोर परफॉर्मेंस

‘जॉली एलएलबी 3' को रिव्यूअर्स से भी जबरदस्त तारीफ मिली है. फिल्म में सौरभ शुक्ला ने जज त्रिपाठी के किरदार में शानदार वापसी की और अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया. हालांकि अब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ‘कांतारा' और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी दो बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अब 16वें दिन के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक Sacnilk की रिपोर्ट बताती है कि फिल्म ने शनिवार को खबर लिखे जाने तक 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. उम्मीद है कि फाइनल आंकड़े और बेहतर हो सकते हैं. इस तरह फिल्म का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 105.9 करोड़ रुपये हो गया है.

‘जॉली एलएलबी 3' का डे वाइज कलेक्शन

• डे 1: 12.50 करोड़ रुपये

• डे 2: 20.00 करोड़ रुपये

• डे 3: 21.00 करोड़ रुपये

• डे 4: 5.50 करोड़ रुपये

• डे 5: 6.50 करोड़ रुपये

• डे 6: 4.50 करोड़ रुपये

• डे 7: 4.00 करोड़ रुपये

• डे 8: 3.75 करोड़ रुपये

• डे 9: 6.50 करोड़ रुपये

• डे 10: 6.25 करोड़ रुपये

• डे 11: 2.75 करोड़ रुपये

• डे 12: 3.75 करोड़ रुपये

• डे 13: 4.00 करोड़ रुपये

• डे 14: 2.00 करोड़ रुपये

• डे 15: 1.15 करोड़ रुपये

• डे 16: 1.75 करोड़ रुपये (शुरुआती आंकड़े)

कुल कलेक्शन: 105.9 करोड़ रुपये (शुरुआती आंकड़े)