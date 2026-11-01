हैलोवीन वॉचलिस्ट: जियो हॉटस्टार की 5 हॉरर फिल्में, तीसरी तो 49 दिन से कर रही है ट्रेंड

हैलोवीन का त्योहार रहस्यमयी दुनिया, अलौकिक शक्तियों और दबे हुए राजों को जानने का एक बेहतरीन बहाना है. बेचैन आत्माओं और पुरानी लोककथाओं से लेकर अनसुलझी घटनाओं और रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानियों तक, एक सही फिल्म या शो आपकी आम रात को भी रोमांच और डर से भर सकता है. चाहे आपको कॉमेडी के तड़के के साथ हॉरर पसंद हो, या फिर ऐसे सस्पेंस थ्रिलर जो आपको अंत तक बांधे रखें, जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर हर तरह के दर्शकों के लिए बेहतरीन कंटेंट मौजूद है. इस डरावने सीजन में जियोहॉटस्टार कई शानदार हिंदी टाइटल्स लेकर आया है, जो आपको अलौकिक शक्तियों की एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे. तो फिर देर किस बात की, अपने कमरे की लाइट डिम करें और हैलोवीन के इस खास मौके पर जियोहॉटस्टार की इन चुनिंदा फिल्मों और शोज का लुत्फ उठाएं:

मुंज्या (Munjya):

भारतीय लोककथाओं पर आधारित फिल्म 'मुंज्या' बिट्टू नाम के एक लड़के की कहानी है, जो जब अपने पैतृक गांव जाता है, तो उसका सामना अपने परिवार के एक खौफनाक अतीत से होता है. बिट्टू अनजाने में 'मुंज्या' नाम की एक बेचैन आत्मा को जगा देता है, जिसकी शादी करने की अधूरी इच्छा अधूरी रह गई थी. जैसे-जैसे मुंज्या बिट्टू की जिंदगी में दखल देना शुरू करता है, बिट्टू को अपने परिवार और करीबियों की रक्षा के लिए इस अलौकिक साये से निपटने का रास्ता खोजना पड़ता है. हॉरर, लोककथाओं और बेहतरीन कॉमेडी का यह मिश्रण इस फिल्म को एक अलग ही अंदाज देता है.

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दहन: राकन का रहस्य (Dahan: Raakan Ka Rahasya):

यह कहानी अवनी राउत नाम की एक आईएएस अधिकारी के इर्द-गर्द घूमती है, जो शिलासपुरा नाम के एक ऐसे गांव में एक अजीबोगरीब मामले की कमान संभालती है, जो पूरी तरह से तंत्र-मंत्र और स्थानीय अंधविश्वासों से घिरा हुआ है. अपने ऊपर लगे दागों को धोने की उम्मीद में, अवनी इस मामले की जांच शुरू करती है. यहां उसकी तार्किक सोच का सामना सदियों पुरानी परंपराओं और अलौकिक शक्तियों से होता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, संदेह और विश्वास के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है, जो दर्शकों को कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है.

अली बाबा और 40 भूत (Ali Baba Aur 40 Bhoot):

49 दिनों से जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही अली बाबा और 40 भूत है, जिसमें तर्क और विज्ञान पर भरोसा करने वाली अलीशा निगम की जिंदगी में उस वक्त एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब उनके पुरातत्वविद (archaeologist) पिता अचानक लापता हो जाते हैं. उनकी तलाश अलीशा को उनके गृहनगर ले आती है, जहां उनका सामना अंधविश्वासी पुलिस अधिकारियों, भूतों, प्राचीन अवशेषों और रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों से होता है. अपने पिता को ढूंढने की इस कोशिश में अलीशा को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी सोच को चुनौती देती हैं. डर, सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर यह कहानी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती है.

गैसलाइट (Gaslight):

यह कहानी मिशा नाम की एक युवती की है, जो अपने अलग रह रहे पिता के बुलावे पर 15 साल बाद अपने पैतृक शाही महल में लौटती है. लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसके पिता गायब हैं. व्हीलचेयर पर बैठी मिशा को उस अजनबी माहौल में कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का अहसास होता है और उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है. जब मिशा द्वारा अपने पिता के शव को देखे जाने के दावे पर महल के लोग शक करते हैं, तो वह महल के मैनेजर कपिल की मदद से खुद ही जांच शुरू कर देती है. जैसे-जैसे शक का दायरा बढ़ता है और महल के राज सामने आते हैं, मिशा के सामने चुनौती होती है कि वह अपने पिता के लापता होने का सच जाने और यह तय करे कि वह किस पर भरोसा कर सकती है.

स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क (Student of the Year: After Dark):

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के जाने-माने यूनिवर्स को एक नए थ्रिलर रूप में पेश करते हुए, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' दर्शकों को एक बार फिर सेंट टेरेसा कॉलेज ले जाता है. हालांकि, इस बार कैंपस का वह जाना-माना ग्लैमरस माहौल गायब है और उसकी जगह गहरे राज, बदलती दोस्ती और व्यक्तिगत संघर्षों ने ले ली है. शनाया कपूर के नेतृत्व में बनी यह सीरीज कॉलेज लाइफ के एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरे पहलू को उजागर करती है. यह सीरीज 13 नवंबर 2026 को प्रीमियर के लिए तैयार है, जो इसे हैलोवीन के तुरंत बाद देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

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