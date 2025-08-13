विज्ञापन

50 साल की हैं जीतेंद्र की बड़ी बेटी, अपने शो में बीजेपी नेता को बनाया लीड हीरोइन, देखें 10 तस्वीरें

फिल्म स्टार जीतेंद्र के बेटे और बेटी दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. बेटे ने फिल्मों से शुरुआत की तो बेटी ने टीवी की दुनिया में नई आंधी ला दी.

जीतेंद्र की बेटी एकता कपूर इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं.
एकता कपूर, भारतीय टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. उनका जन्म 7 जून 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ. उनके पिता, पॉपुलर एक्टर जीतेंद्र और मां शोभा कपूर ने उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गहरी समझ दी. एकता ने अपनी स्कूली पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज, मुंबई से पूरी की. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की जब उन्होंने ऐड फिल्म मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ इंटर्नशिप की.

एकता ने 1994 में बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत की और जल्द ही भारतीय टेलीविजन को नया आयाम दिया. उनके पहले बड़े शो “हम पांच” (1995) ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” (2000) ने उन्हें “टीवी की रानी” का खिताब दिलाया. उनके शो जैसे “कहानी घर घर की”, “कसौटी जिंदगी की”, “नागिन”, और “कुमकुम भाग्य” ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. एकता की खासियत है कि उनके ज्यादातर शो के नाम “K” अक्षर से शुरू होते हैं, जिसे वे अपना लकी अक्षर मानती हैं.

2001 में एकता ने फिल्म मेकिंग में कदम रखा और “क्यों कि मैं झूठ नहीं बोलता” से शुरुआत की. उनकी फिल्में जैसे “द डर्टी पिक्चर”, “वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई”, और “लव सेक्स और धोखा” ने भी खूब तारीफें बटोरीं. उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म ALT बालाजी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रखा. एकता को उनके काम और इंडस्ट्री में योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री समेत कई पुरस्कार मिले हैं.

आध्यात्मिक और ज्योतिष में विश्वास रखने वाली एकता अभी सिंगल हैं और 2019 में सरोगेसी के जरिए अपने बेटे रवि की मां बनीं. उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत ने उन्हें इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक इंस्पिरेशन बनाया है.

