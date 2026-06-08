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'किसी ने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की' जाह्नवी कपूर के किरदार पर बवाल के बाद बोलीं जया बच्चन

पेद्दि की रिलीज के बाद से जाह्नवी कपूर का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में है. ये चर्चा है फिल्म में उनके किरदार को दिखाए जाने के तरीके की. डायरेक्टर ने जाह्नवी कपूर को जिस तरह दिखाया उस पर लोगों का गुस्सा भड़का है.

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'किसी ने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की' जाह्नवी कपूर के किरदार पर बवाल के बाद बोलीं जया बच्चन
जया बच्चन ने महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने पर शेयर की अपनी राय
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने फिल्मों में महिलाओं को सिर्फ एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाए जाने की निंदा की है. जया का बयान 'पेद्दि' में जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है. डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए एक्ट्रेस ने अपने करियर के एक किस्से का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार जब एक डायरेक्टर ने एक सीन के दौरान उन्हें जरूरत से ज्यादा सेक्सी दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था.

जया बच्चन का यह कमेंट तब आया है जब 'पेद्दि' के मेकर्स को फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी के किरदार 'अचियम्मा' को बहुत ज्यादा सेक्सी दिखाने के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा रहा है. इस विवाद पर इंडस्ट्री के दूसरे लोगों जैसे करीना कपूर खान ने भी रिएक्शन दिया है जबकि डायरेक्टर बुची बाबू सना ने अब माफी मांग ली है और ये भी कहा है कि आपत्तिजनक सीन हटा दिए जाएंगे.

क्या बोलीं जया बच्चन?

जया बच्चन जिन्होंने संसद में अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, ने कहा कि ऐसे मामलों को सेट पर ही रोकना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जब उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने तुरंत कदम उठाया था और उसके बाद किसी ने भी उनके साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने कहा, "किसी ने भी मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की." उन्होंने आगे कहा, "डायरेक्टर द्वारा मुझे एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है. मैंने उनके साथ दोबारा कभी काम नहीं किया."

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रिपोर्ट के मुताबिक जया बच्चन मनोज कुमार की फिल्म 'शोर' की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था. डायरेक्टर चाहते थे कि वह पूरी फिल्म में घाघरा-चोली पहनें, लेकिन जया ने जिद की कि वह इसे दुपट्टे के साथ पहनेंगी ताकि उनका ऊपरी शरीर ढका रहे. इस मतभेद के चलते उनके बीच विवाद हो गया.

करीना कपूर ने भी सेंशुऐलिटी पर की बात

करीना कपूर खान ने भी जाह्नवी वाले विवाद पर अपनी राय रखी और कहा कि फिल्ममेकर्स ने पहले भी महिलाओं को कम कपड़े पहनाए बिना स्क्रीन पर कामुकता दिखाई है. उन्होंने 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'सूरज हुआ मद्धम' में काजोल की बात की और कहा कि एक्ट्रेस पूरे गाने में साड़ी में नजर आई थीं.

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उन्होंने कहा, "उस गाने 'सूरज हुआ मद्धम' (कभी खुशी कभी गम) में काजोल को देखिए, या 'चांदनी' के गाने 'तेरे मेरे होंठों पे' में श्रीदेवी को देखिए - उन्होंने बिना बॉडी शो के ही स्क्रीन पर आग लगा दी थी. मेरी सास (शर्मिला टैगोर) 'आराधना' के गाने 'रूप तेरा मस्ताना' में सिर से पैर तक ढकी हुई थीं. वह सेंशुऐलिटी की मिसाल थीं. मेरा मानना ​​है कि स्क्रीन पर सेंशुअस दिखने का छोटे कपड़े पहनने या 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाए जाने से कोई लेना-देना नहीं है." 

बता दें कि पेद्दि में जाह्नवी के गलत तरीके से दिखाए जाने पर सवाल उठाने के बाद फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया. कई सीन में कैमरा बार-बार उनकी नाभि, क्लीवेज और कमर पर फोकस करता है. सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो सीन जब राम चरण का किरदार बिना इजाजत लिए जाह्नवी को किस करता है.

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