जावेद अख्तर ने इस भारतीय क्रिकेटर के लिए किया ट्वीट, बताया क्रिकेट की दुनिया का मजबूत स्तंभ

हिंदी फिल्मों के मशहूर लेखक जावेद अख्तर क्रिकेट के भी खासे शौकीन हैं और उनके फेवरेट क्रिकेटर शायद विराट कोहली हैं. ऐसा हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से कह रहे हैं क्योंकि जब भी विराट कोई विराट और यादगार पारी खेलते हैं तो जावेद अख्तर उनकी तारीफ करना नहीं भूलते. चैम्पियन्स ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने धुंआधार पारी खेली तो भी जावेद खुद को रोक नहीं पाए और थोड़ा देर से सही लेकिन किंग कोहली की तारीफ में दो शब्द जरूर कहे.

जावेद अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, एक बार फिर विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि वह आज की भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे मजबूत स्तंभ हैं. हैट्स ऑफ!!! जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी आगे आए और खुलकर कोहली और पूरी टीम की तारीफ की.

Once again Virat has proved that he is the strongest pillar of today's Indian cricket' s edifice ! ! ! . Hats off !!