Jatadhara Box Office Collection Day 1: सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म ने पहले दिन की धीमी शुरुआत, इतनी हुई कमाई

सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू अभिनीत बहुप्रतीक्षित अलौकिक थ्रिलर 'जटाधारा' सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक हॉरर का मिश्रण है

नई दिल्ली:

Jatadhara Box Office Collection Day 1: जटाधारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1: सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू अभिनीत बहुप्रतीक्षित अलौकिक थ्रिलर 'जटाधारा' सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक हॉरर का मिश्रण है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की दिव्य पृष्ठभूमि पर आधारित, यह फिल्म विज्ञान, आस्था और रहस्यवाद के बीच की बारीक रेखा को दर्शाती है.

जटाधारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन

जटाधारा ने बॉक्स ऑफिस धीमी शुरुआत करते हुए, अपने पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया और देश भर में अनुमानित ₹0.95 करोड़ की शुद्ध कमाई की.

फिल्म के बारे में

यह फिल्म अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित और ज़ी स्टूडियो के सहयोग से एस् के जी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है.

जटाधारा की कहानी

वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल द्वारा लिखित और निर्देशित, यह फिल्म शिव (सुधीर बाबू) के जीवन पर आधारित है, जो एक संशयी भूत-प्रेत का शिकारी है और एक महिला द्वारा एक बच्चे की हत्या के सपनों से परेशान है. अपने ही घर में एक रहस्यमयी तस्वीर की खोज उसे रहस्यमयी धन पिशाचिनी (सोनाक्षी सिन्हा) से जुड़े एक जटिल रहस्य में ले जाती है, जो एक पौराणिक राक्षसी है जो धन की रक्षा के लिए जानी जाती है. शिव अपने अतीत के बारे में चौंकाने वाले सच उजागर करता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं, जिससे भाग्य, विश्वास और अलौकिक के बीच एक नाटकीय संघर्ष शुरू होता है.

जटाधारा की कास्ट

यह फिल्म एसकेजी एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित और ज़ी स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत की गई है इसमें सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शिरोडकर और दिव्या खोसला मुख्य भूमिकाओं में हैं.

