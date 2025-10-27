विज्ञापन

'जन्नत' एक्ट्रेस सोनल चौहान की 'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई एंट्री

'जन्नत' फेम अभिनेत्री सोनल चौहान की एंट्री 'मिर्जापुर: द फिल्म' में हो गई है. इसकी जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी.

नई दिल्ली:

'जन्नत' फेम अभिनेत्री सोनल चौहान की एंट्री 'मिर्जापुर: द फिल्म' में हो गई है. इसकी जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी. सोनल ने भी टीम को थैंक्स कहते हुए एक पोस्ट किया है. अभिनेत्री सोनल चौहान को ‘जन्नत' और ‘आदिपुरुष' जैसी फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक शानदार गिफ्ट हैंपर और प्रोडक्शन हाउस के एक नोट की झलक दिखाई. नोट में जानकारी दी गई है कि सोनल अब मिर्जापुर फिल्म का हिस्सा हैं. इस नोट में लिखा है, "प्रिय सोनल, हम आपको 'मिर्जापुर' की टीम में पाकर बहुत उत्साहित हैं. हम पर्दे पर आपके अभिनय का जादू को देखने के लिए बेताब हैं."

सोनल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं 'मिर्जापुर: द फिल्म' में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं. इस टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई और मैं आप सभी को यह देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि हम पर्दे पर क्या-क्या दिखाने वाले हैं. इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद." इस फिल्म की शूटिंग वाराणसी में शुरू हो चुकी है. इस फिल्म में अली फजल एक बॉडी बिल्डर के रूप में दिखाई देंगे, इसके लिए उन्होंने जमकर ट्रेनिंग भी ली है. क्राइम-थ्रिलर फिल्म ‘मिर्जापुर' में गद्दी के लिए लड़ते बाहुबलियों की दुनिया को दिखाया जाएगा. यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म से सीरीज के किरदारों की बड़े पर्दे पर वापसी होगी. इसमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल और मुन्ना के रूप में दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार दिखाई देंगे.

फिल्म में श्वेता त्रिपाठी गोलू गुप्ता के रोल को निभाती दिखाई देंगी और रसिका दुग्गल फिल्म में अपने बीना त्रिपाठी के किरदार में दिखाई देंगी. इस सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हुई थी. इस बार भी इसकी शूटिंग इन्हीं जिलों में हो रही है. फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन और मोहित मलिक जैसे नए कलाकार भी हैं. इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट तय नहीं हुई है, मगर इसे अगले साल तक रिलीज किया जाएगा.
 

Sonal Chauhan, Sonal Chauhan Biography, Sonal Chauhan Family, Sonal Chauhan Age, Mirzapur Season 3
