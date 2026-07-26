Jan Neta Box Office Collection Day 3: विजय की तलपति का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तीन दिन में 150 करोड़ पार कमाई

Jana Nayagan box office collection day 3: CM विजय की फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को क्रिटिक्स से मिला-जुला या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला और कई लोगों ने इसकी कहानी की आलोचना की. हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन दूसरे दिन इसमें 50% की भारी गिरावट देखी गई. अब ऐसा लगता है कि इसने रिकवरी कर ली है.

जन नायकन का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

Sacnilk के अनुसार, जन नायकन ने अपने ओपनिंग डे पर 42.70 करोड़ कमाए. हालांकि, दूसरे दिन यानी पहले शुक्रवार को फिल्म के कलेक्शन में 50% की गिरावट आई और इसने सिर्फ 21.51 करोड़ कमाए, लेकिन पहले शनिवार को फिल्म में 34.8% की बढ़त देखी गई और इसने 12,299 शो में 28.50 करोड़ कमाए. इससे फ़िल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹108.93 करोड़ हो गया, जबकि इसका डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 92.35 करोड़ है.

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यह फिल्म असल में इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के बीच कुछ दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हुई. जब यह आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म की एक एक्ट्रेस, आनंदी अजय ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने अपनी निराशा ज़ाहिर की, क्योंकि उन्हें पता चला कि फिल्म से उनके सभी सीन हटा दिए गए थे.

उन्होंने तमिल में कहा, "असल में मैंने कई फिल्मों में काम किया है और मेरे कई सीन हटा दिए गए हैं. हालांकि, मुझे कभी दुख या पछतावा नहीं हुआ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि जन नायकन के लिए मैंने जो सीन किया था, उसे हटा दिया गया. ऐसा इसलिए है क्योंकि जन नायकन वह पहली फिल्म थी जिसके लिए मैंने कमबैक के दौरान हामी भरी थी. मैंने इस फिल्म की रिलीज का डेढ़ साल तक इंतजार किया. इसके अलावा, विजय सर के साथ मेरा एक कॉम्बिनेशन सीन भी था. मैं बहुत खुशी-खुशी थिएटर गई थी, यह सोचकर कि 'ठीक है, मेरा सीन होगा. थलापति के साथ कॉम्बिनेशन सीन होगा.'" मैं इसी सोच के साथ गई थी और कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसे एडिट करके हटा दिया जाएगा. मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं."

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'जन नायकन' के बारे में

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी थलापति वेट्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (ममिता बैजू) को एक मजबूत महिला बनाने और सेना में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं. हालांकि, जॉन हिम्लर (बॉबी देओल) के रूप में एक खतरा फिर से सामने आता है.