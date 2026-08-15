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बंटवारा 1947 की रही कमजोर शुरुआत, आवारापन 2 ने पहले दिन कमाए 22 करोड़, एक्सपर्ट ने बताया आखिर क्यों पिछड़ी सनी देओल की फिल्म?

बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ऐसा उलटफेर हुआ, जिसकी शायद कम ही लोगों ने उम्मीद की थी. जहां सनी देओल की बहुप्रतीक्षित ‘बंटवारा 1947’ उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी, वहीं ‘आवारापन 2’ ने 22 करोड़ रुपये की दमदार कमाई कर सभी को चौंका दिया.

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बंटवारा 1947 की रही कमजोर शुरुआत, आवारापन 2 ने पहले दिन कमाए 22 करोड़, एक्सपर्ट ने बताया आखिर क्यों पिछड़ी सनी देओल की फिल्म?
सनी देओल के फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत रही फीकी

इस शुक्रवार सिनेमाघरों में दो फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें एक है राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ‘बंटवारा 1947'. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. दूसरी फिल्म है ‘आवारापन 2', जिसे लेकर रिलीज से पहले बहुत ज्यादा बज देखने को नहीं मिला था. हालांकि, रिलीज से ठीक पहले फिल्म के ट्रेलर ने माहौल बनाया और इसके बाद एडवांस बुकिंग में भी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली. दोनों फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुके हैं. भारत में ‘बंटवारा 1947' ने करीब 5.75 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया है, जबकि ‘आवारापन 2' ने लगभग 22 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं. यहां हम सिर्फ भारत में हुए नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं.

‘आवारापन 2' के लिए यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि रिलीज से पहले फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी. आखिरी हफ्ते में ट्रेलर लॉन्च के बाद फिल्म का बज बना और एडवांस बुकिंग भी अच्छी रही. करीब 8.83 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग के बाद पहले दिन का कलेक्शन फिल्म के लिए उत्साहित करने वाला है.

वहीं ‘बंटवारा 1947' से सनी देओल के स्टारडम को देखते हुए बेहतर शुरुआत की उम्मीद थी. सनी देओल की ‘गदर 2' बड़ी हिट साबित हुई थी. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद सनी देओल एक बार फिर निर्माताओं की पसंद बने और उनकी फिल्मों को लेकर दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ गईं. ऐसे में उनकी अगली फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मजबूत ओपनिंग की उम्मीद होना स्वाभाविक था. ‘गदर 2' के बाद सनी देओल की लोकप्रियता और मांग में आए उछाल को देखते हुए ‘बंटवारा 1947' से भी बेहतर शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी.

ऐसे में यह सवाल अहम है कि ‘बंटवारा 1947' को उम्मीद के मुताबिक शुरुआत क्यों नहीं मिली, जबकि ‘आवारापन 2' ने रिलीज से पहले सीमित चर्चा के बावजूद करीब 22 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर ली. दोनों फिल्मों के प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर किन वजहों से आया? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने फिल्म कारोबार विशेषज्ञ गिरीश वानखेड़े से बात की. उन्होंने दोनों फिल्मों की ओपनिंग के बीच के अंतर और ‘बंटवारा 1947' की कमजोर शुरुआत की वजह बताई. 

गिरीश वानखेड़े का कहना है, "फिल्म ‘बंटवारा 1947' का पहले दिन का कलेक्शन सनी देओल और राजकुमार संतोषी की मजबूत स्टार कास्ट को देखते हुए उम्मीद से काफी कम यानी केवल 5.75 करोड़ रुपये रहा है. इसके मुख्य चार कारण हैं- पार्टीशन आधारित फिल्मों से उपजी थकान, कोई नयापन न होना, निर्देशन का स्तर गिरना और कमजोर प्रमोशन. इन सब वजहों से पहले दिन की ओपनिंग, जो 12 से 15 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी, वह गिरकर सिर्फ 5.5 करोड़ रुपये पर आ गई. इसके विपरीत, अगर ‘आवारापन 2' की बात करें तो इसके ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा और उत्साह देखने को मिला. पहले दिन लगभग 22 करोड़ रुपये की ओपनिंग यह बताती है कि 19 साल के लंबे अंतराल के बाद भी दर्शकों में इसके प्रति उत्साह बरकरार है".

पहले दिन के आंकड़ों के बाद अब दोनों फिल्मों के लिए वीकेंड महत्वपूर्ण है. ‘बंटवारा 1947' को मिश्रित रिव्यू मिले हैं, वहीं ‘आवारापन 2' को लेकर भी दर्शकों और समीक्षकों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है. ऐसे में शनिवार और रविवार के कलेक्शन से पता चलेगा कि दोनों फिल्में शुरुआती प्रतिक्रिया को आगे कितनी मजबूती से कायम रख पाती हैं. खास तौर पर ‘बंटवारा 1947' के लिए शनिवार और रविवार अहम होंगे. कमजोर शुरुआत के बाद फिल्म को वीकेंड में अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी, तभी वह बॉक्स ऑफिस पर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी.

दोनों फिल्मों के रविवार तक के संभावित कलेक्शन को लेकर गिरीश वानखेड़े ने अपना अनुमान भी साझा किया. दोनों फिल्मों की वीकेंड कमाई का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने कहा, "जिस तरह इसने पहले दिन 22 करोड़ रुपये की कमाई की है, उसे देखते हुए लगता है कि वीकेंड पर यह आंकड़ा 60 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा. दूसरी ओर, ‘बंटवारा 1947' के लिए अपने पहले वीकेंड में 20 करोड़ रुपये तक पहुंचना भी संघर्षपूर्ण लग रहा है. यही इसकी सबसे बड़ी त्रासदी है- 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म अपने पहले वीकेंड में 20 करोड़ तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि 30 करोड़ रुपये के कम बजट में बनी फिल्म अपने पहले वीकेंड में 50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर रही है".

‘आवारापन 2' की अप्रत्याशित मजबूत शुरुआत फिल्म कारोबार के लिए सकारात्मक संकेत है. जिस फिल्म से रिलीज से पहले बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, उसका बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकता है. दूसरी ओर, ‘बंटवारा 1947' की धीमी शुरुआत इसलिए निराशाजनक है, क्योंकि फिल्म से काफी उम्मीदें थीं. आमिर खान बतौर निर्माता इससे जुड़े हैं और राजकुमार संतोषी के निर्देशन के साथ सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी जैसे कलाकार इसका हिस्सा हैं. अब वीकेंड के आंकड़े तय करेंगे कि फिल्म इस शुरुआती झटके से उबर पाती है या नहीं.

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