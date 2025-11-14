विज्ञापन

द फैमिली मैन 3 में जयदीप अहलावत का कुछ ऐसा होगा किरदार, डायरेक्टर ने खोले राज

द फैमिली मैन 3 के क्रिएटर्स राज और डीके ने बताया द फैमिली मैन 3 का असली DNA, दो बड़े स्टार्स के साथ आने पर भी कई राज खोले. 

वो पल जिसका लाखों फैन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब करीब है! श्रीकांत तिवारी एक बार फिर एक्शन में लौट आए हैं. प्राइम वीडियो की मशहूर सीरीज़ द फैमिली मैन अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही है, जिसमें दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इमोशन्स और गहरे हैं, और हर किसी के पसंदीदा जासूस के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा. इस वापसी के साथ इसके क्रिएटर्स राज और डीके के लिए भी एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है, जो फर्ज़ी और सिटाडेल हनी बनी जैसी हिट्स दे चुके हैं. नया सीजन अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल होने वाला है, सिर्फ श्रीकांत के प्रोफेशनल सफर के लिए ही नहीं, बल्कि शो की सेटिंग के लिहाज से भी. 

इस बार श्रीकांत का मिशन पूरब की ओर जाएगा, एक ऐसे इलाके में जो नया और खतरनाक है. इस पर बात करते हुए कृष्णा डीके ने कहा, “हम काफी समय से इस पर काम कर रहे थे और इसमें अपना पूरा दिल लगाया है. सीजन 2 के अंत में ही हमने कहा था कि अगला सीजन नॉर्थ-ईस्ट में होगा, तो हमें ये बात शुरू से पता थी. लोकेशन, लोग और संस्कृति ये सब इस शो का अहम हिस्सा हैं, चाहे कोई भी सीजन हो. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ऐसे कई इलाके तीसरे सीज़न में दिखाए जाएंगे, जहां की एनर्जी को महसूस करना जरूरी है.” इस बार जगह बदलने से कहानी में एक नया रंग जुड़ गया है, जो देशभर की असली जगहों और हालात से जुड़ी हुई है. इससे दर्शकों को एक नया और दिलचस्प अनुभव मिलने वाला है. 

लेकिन असली रोमांच उस तगड़ी टक्कर में है जो इस बार श्रीकांत के सामने आने वाली है. तीसरे सीज़न में जबरदस्त मुकाबला दिखेगा, जहां दो दिग्गज आमने-सामने होंगे. इस हाई-वोल्टेज क्लैश ने पहले ही फैंस के बीच उत्सुकता को आसमान पर पहुंचा दिया है. राज ने मनोज बाजपेयी के श्रीकांत और जयदीप अहलावत के रुक्मा के बीच होने वाले इस टकराव के लिए अपनी उत्सुकता जताई और कहा, "मनोज और जयदीप एक साथ आ रहे हैं, भारतीय सिनेमा के दो बेहतरीन कलाकार." जयदीप अहलावत का किरदार रुक्मा, हमारे पसंदीदा TASC एजेंट का एक गहरा और खतरनाक झलक है. उसका किरदार श्रीकांत के लिए ऐसा खतरा बनता है जो बहुत निजी है और सोच के स्तर पर बिलकुल अलग है. इस दिलचस्प बात पर राज ने कहा, “रुक्मा कहानी का मुख्य किरदार बन गया, जो श्रीकांत के बिल्कुल उलट है. उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड और बच्चा है, एक तरह का ‘नॉन-फैमिली' परिवार.”

राज और डीके की कमाल की जोड़ी एक बार फिर लेकर आ रही है एक्शन, कॉमेडी और मिडिल क्लास जिंदगी के मजेदार हलचलों का शानदार मेल. द फैमिली मैन 3 सिर्फ एक नया सीजन नहीं, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक इवेंट बन गया है. नॉर्थ-ईस्ट की पृष्ठभूमि में बड़ी मिशन कहानी, पसंदीदा किरदारों जैसे शारिब हाशमी (जेके) और प्रियमणि (सुचित्रा) की वापसी, और रुक्मा जैसे नए खतरे यह सब मिलकर इसे एक शानदार अनुभव बना रहे हैं. इस बार श्रीकांत तिवारी के लिए देश और परिवार के बीच संतुलन बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा. 21 नवंबर से, सिर्फ प्राइम वीडियो पर, द फैमिली मैन सीजन 3 का मजा लीजिए.

