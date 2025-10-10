इस सुपरस्टार ने चुपचाप रेखा को दी जन्मदिन की बधाई, शेयर कर दी 10 अनदेखी तस्वीरें

बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास दिन पर जहां सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं, वहीं बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ ने अपने ही स्टाइल में उन्हें विश किया. जैकी ने इंस्टाग्राम पर रेखा की 10 पुरानी और अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, 'मेरा हमेशा सम्मान रहेगा...रेखाजी'. उनके इस छोटे लेकिन दिल छू लेने वाले मैसेज ने फैंस का ध्यान खींच लिया. सभी ने कहा कि जैकी का ये साइलेंट ट्रिब्यूट बहुत प्यारा है.

रेखा के नाम एक खूबसूरत वीडियो

जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खूबसूरत वीडियो मोंटाज शेयर किया. जिसमें रेखा की अब तक की फोटोशूट्स और फिल्मों की झलकियां शामिल थीं. इस वीडियो में रेखा के अलग-अलग लुक्स का कोलाज नजर आया. जो उनके शानदार फिल्मी सफर को बयां कर रहा था. बैकग्राउंड में उनकी क्लासिक फिल्म ‘घर' का मशहूर गाना 'आप की आंखों में कुछ' बज रहा था. जिसने इस ट्रिब्यूट को और भी खास और इमोशनल बना दिया.

रेखा- ग्रेस और ग्लैमर की क्वीन

रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक लिविंग लीजेंड हैं. उनकी मुस्कान, स्टाइल और रहस्यमयी पर्सनालिटी का जवाब नहीं. अपने करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर रोल को नए रंग में निभाया. घर, मुकद्दर का सिकंदर ,खूबसूरत, उमराव जान हर फिल्म में उन्होंने दिल जीता. ‘उमराव जान' के लिए तो उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और क्यों न करती, रेखा ने वाकई सिनेमा को नए मायने दिए हैं.

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की क्वीन

रेखा का फिल्मी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु फिल्मों में काम शुरू किया और फिर कन्नड़ फिल्म 'ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी 999' से बतौर लीड डेब्यू किया. लेकिन असली पहचान मिली बॉलीवुड की पहली फिल्म सावन भादों से. इसके बाद रेखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'खून भरी मांग' में बदले की आग हो या ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी' में डॉन लेडी का रोल रेखा ने हर किरदार को दमदार तरीके से निभाया.

आज भी कायम है रेखा का जादू

रेखा की आखिरी फिल्म 'सुपर नानी' साल 2014 में आई थी. उसके बाद वो बड़े पर्दे से दूर जरूर हुईं, लेकिन पब्लिक के दिलों से नहीं. रेखा जहां भी जाती हैं, कैमरे खुद उनकी तरफ मुड़ जाते हैं. उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस एक ग्लैमरस मोमेंट बन जाती है. अब जब जैकी श्रॉफ ने उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, तो सोशल मीडिया पर मानो फैंस के लिए बर्थडे पार्टी शुरू हो गई.