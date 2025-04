Jaat Review: आ गई सिनेमाघरों में सनी देओल की जाट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले फैंस बोले- पुराने अवतार में लौटे पाजी

Jaat Twitter Review In Hindi: गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सनी देओल एक बार फिर पर्दे पर लौट आए हैं. लेकिन इस बार उनका एक्शन और सिर्फ एक्शन से भरपूर अंदाज फैंस को जाट में दिखने वाला है. गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्शन में बनीं जाट 10 अप्रैल यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे देखने के लिए फैंस की भीड़ देखी जा सकती है. वहीं सोशल मीडिया पर जाट का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपना रिव्यू दे दिया है. आइए आपको बताते हैं कैसा है जाट का सोशल मीडिया रिव्यू...

एक यूजर ने लिखा, मैंने जाट को वॉशिंगटन में एक घंटे पहले देख लिया है. फिल्म सुपर्ब है और सनी देओल ने बहुत अच्छा काम किया है. वहीं यूजर ने जाट को ब्लॉकबस्टर बताया है.

दूसरे यूजर ने लिखा, पाजी सनी देओल को बधाई. जाट फिल्म की सक्सेस के लिए. गोपिचंद मलिनेनी ब्लॉकबस्टर हैं. फिल्म को पॉजीटिव रिव्यू मिल रहे हैं.

Paaji #SunnyDeol congratulations And very happy for huge success of #jaatmovie @megopichand Blockbuster kottesav Anna Positive Reviews Everywhere #JaatReview pic.twitter.com/f99nn2yuOM

तीसरे यूजर ने एक शब्द के रिव्यू में डेढ स्टार देते हुए निराशाजनक लिखा है. आगे एक्स यूजर ने लिखा, सनी देओल की बेहद निराशाजनक परफॉर्मेंस. उम्मीद से परे.इस फिल्म की कहानी बहुत खराब थी और निर्देशन का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब था. इसमें सिर्फ अनावश्यक रूप से जबरदस्ती से बनाए गए एक्शन सीन हैं. #सनी देओल को अब रिटायर हो जाना चाहिए.

#OneWordReview - / 1.5 Disappointed



: Very Disappointing performance by Sunny Deol Not Expected



This movie had a very bad story and the direction presentation was very low. There are just unnecessary forced action scenes. #SunnyDeol should retire Now, #Jaat #JaatRevie pic.twitter.com/dfvdA6J8yP