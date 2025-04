जाट के म्यूजिक डायरेक्टर ने 11 साल की उम्र में की थी करियर की शुरुआत, 270 रुपये थी पहली कमाई

जाट 2 आ रही है. सनी देओल की फिल्म जाट के मेकर्स ने जाट 2 का ऐलान कर दिया है. इस फिल्म में सनी देओल की वापसी होगी और फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ही होंगे. जाट के म्यूजिक को भी खूब पसंद किया गया है. जाट का म्यूजिक एस. थमन का रहा है. थमन ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अपने अलग तरह के म्यूजिक के लिए पहचाने जाते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान थमन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात की और बताया कि उनकी पहली सैलरी कितनी थी. थमन ने बताया कि उन्होंने 11 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली कमाई मात्र 30 रुपये प्रतिदिन थी, जब उन्होंने 1994 में तेलुगु फिल्म भैरवा द्वीपम के लिए काम किया था. इस फिल्म में उन्होंने 9 दिन तक काम किया और कुल 270 रुपये कमाए.

थमन ने बताया कि उनके पिता एक मशहूर ड्रमर थे, जिनके साथ उन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में हिस्सा लिया था. यह उनके करियर का पहला कदम था, जिसने उन्हें संगीत की दुनिया में एक लंबा सफर तय करने की प्रेरणा दी. आज थमन तेलुगु और तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने अला वैकुंठपुरमलो, सरकारू वारी पाटा और वरिसु जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए संगीत दिया है.

