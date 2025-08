5 अगस्त जब दिलीप कुमार, सनी देओल और सलमान खान ने रचा इतिहास, बना डाला कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड

अगस्त के महीने में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं मगर उनमें से एक ऐसी निकलती है जो पूरे साल की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देती है. हर साल अगस्त के महीने में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है. ये अभी से नहीं चल रहा. 60 के दशक से ऐसा होता आ रहा है. इन फिल्मों ने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनको तोड़ पाना आसान नहीं था. 5 अगस्त की तारीख भी बॉलीवुड के इतिहास में लिखी जा चुकी है. उस जमाने में भी इन फिल्मों का फुटफॉल बहुत तगड़ा था. जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है. 5 अगस्त को इतिहास रचने वाली इन फिल्मों में दिलीप कुमार की मुगल-ए-आजम, सलमान खान की हम आपके हैं कौन और सनी देओल की बेताब शामिल है.

5th AUGUST is a RARE Day in the history of Bollywood.



On this day, 2 all-time BLOCKBUSTERS and 1 SUPER BLOCKBUSTER released. All of them had footfalls over 4 crore in their times.



MUGHAL E AZAM - 1960 (10 crore+ footfalls).



HUM AAPKE HAIN KOUN - 1994 (7.4 crore+ footfalls).… pic.twitter.com/IICJ4xD0nb