Jaat Movie: जाट के मेकर्स ने बताया पहले दिन कितने करोड़ कमाएगी सनी देओल की फिल्म, क्या तोड़ पाएगी गदर 2 का रिकॉर्ड?

बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. जाट के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री इसे पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में पेश कर रहे हैं. मैत्री मूवी मेकर्स के रवि शंकर ने हाल ही में खुलासा किया कि सनी देओल के जाट के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई कर सकती है. यह अनुमान सनी देओल की जबरदस्त फैन फॉलोइंग और ट्रेलर की शानदार प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसे अब तक 4 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या फिल्म गदर 2 के पहले दिन के कलेक्शन को मात दे पाएगी.

जाट के प्रोड्यूसर रवि शंकर ने कहा, 'सनी देओल की स्टार पावर और फिल्म की भव्यता को देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि ‘जाट' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.' उन्होंने कहा कि फिल्म पहले दिन 20-25 करोड़ रुपये का कलेक्शन सकती है. फिल्म को महावीर जयंती के मौके पर रिलीज किया जा रहा है, इसस फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिल जाता है. गदर 2 साल 2023 में रिलीज हुई थी और फिल्म ने पहले दिन लगभग 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. सनी देओल के फैन्स 'जाट' से भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

#GoodBadUgly – It is going to have the biggest opening day ever in Tamil cinema.#Jaat – We are expecting ₹20-25 crore nett on the opening day.



