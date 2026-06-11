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सलमान खान के लिए नहीं बना था ‘तड़प तड़प’, केके ने सुनते ही कहा था- ‘ये मेरे बस का नहीं’, इस्माइल दरबार ने सुनाया सुपरहिट गाने का किस्सा

इस्माइल दरबार ने खुलासा किया है कि ‘तड़प तड़प’ पहले ‘हम दिल दे चुके सनम’ के लिए नहीं बनाया गया था, जबकि KK ने शुरुआत में इस गाने को गाने से भी इनकार कर दिया था. क्या थी वजह और किसके लिए बना था यह गाना, आइए जानते हैं.

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सलमान खान के लिए नहीं बना था ‘तड़प तड़प’, केके ने सुनते ही कहा था- ‘ये मेरे बस का नहीं’, इस्माइल दरबार ने सुनाया सुपरहिट गाने का किस्सा
इस्माइल दरबार ने बताया कैसे बना था तड़प तड़प के गाना

बॉलीवुड की सबसे दर्दभरी और यादगार फिल्मों में गिने जाने वाले गाने ‘तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही' को आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं. फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम' का यह गाना सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की फिल्म का सबसे इमोशनल सीन माना जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह गाना शुरुआत में इस फिल्म के लिए बनाया ही नहीं गया था. मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार ने हाल ही में इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प और भावुक किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि यह गाना पहले किसी दूसरी बड़ी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन बाद में यह संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम' का हिस्सा बन गया. इतना ही नहीं, उन्होंने दिवंगत गायक केके से जुड़ी एक खास याद भी साझा की, जिसने सभी को भावुक कर दिया.

‘हम दिल दे चुके सनम' के लिए नहीं बना था गाना

इस्माइल दरबार ने बताया कि जब वह ‘तड़प तड़प' पर काम कर रहे थे, तब उन्हें अभी तक ‘हम दिल दे चुके सनम' फिल्म नहीं मिली थी. वह इस गाने का स्क्रैच वर्जन किसी दूसरी बड़ी फिल्म के लिए तैयार कर रहे थे. बाद में जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए बुलाया और कई महीनों तक साथ काम किया, तब उन्होंने यह गाना भंसाली को सुनाया.

इस्माइल दरबार के मुताबिक, गाना सुनते ही संजय लीला भंसाली बेहद प्रभावित हो गए थे. उन्होंने उनसे कहा था कि अब उन्हें समझ आ गया है कि फिल्म का इंटरवल कहां होगा और कहानी को कहां खत्म करना है. भंसाली ने यहां तक कहा था कि इस गाने को सुनने के बाद उन्हें लगा कि उनकी फिल्म पूरी हो गई है. यही वजह रही कि यह गाना फिल्म की कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन गया.

केके ने पहले गाना गाने से कर दिया था इनकार

इस्माइल दरबार ने ‘इंडियन आइडल' के मंच पर दिवंगत गायक केके से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार केके को यह गाना सुनाया तो गायक को भरोसा नहीं था कि वह इसे अच्छी तरह गा पाएंगे. दरबार के अनुसार, केके ने सबसे पहले कहा था कि यह उनकी स्टाइल का गाना नहीं है और शायद वह इसे नहीं गा सकेंगे. शो में मौजूद संगीतकार विशाल ददलानी ने भी यही अंदाजा लगाया था, जिसे सुनकर इस्माइल दरबार हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि केके को लगता था कि यह गाना उनकी आवाज और अंदाज से बिल्कुल अलग है.

हालांकि इस्माइल दरबार को केके के टैलेंट पर पूरा भरोसा था. उन्होंने सिंगर को समझाया कि उनकी आवाज की रेंज इस गाने के लिए बिल्कुल सही है और उसे कैसे गवाना है, यह जिम्मेदारी उनकी है. आखिरकार केके तैयार हो गए और रिकॉर्डिंग शुरू हुई.

रिकॉर्डिंग के बाद भावुक हो गई थीं केके की पत्नी

इस्माइल दरबार ने बताया कि जब केके ने पूरी तैयारी के साथ यह गाना रिकॉर्ड किया, तो स्टूडियो में मौजूद लोग इसकी भावनाओं से गहराई से जुड़ गए. उन्होंने एक बेहद भावुक पल को याद करते हुए कहा कि गाना सुनने के बाद सबसे पहले केके की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे.

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दरबार के मुताबिक, यही वह पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि यह गाना लोगों के दिलों को छूने वाला है. बाद में ‘तड़प तड़प' रिलीज हुआ और हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय दर्दभरे गीतों में शामिल हो गया. आज भी यह गाना सलमान खान के किरदार समीर और उसकी अधूरी मोहब्बत की पहचान माना जाता है. गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के कई साल बाद भी यह दर्शकों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है.

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