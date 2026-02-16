विज्ञापन

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं मिस इंडिया कंटेस्टेंट, इन 7 फोटोज में देखें अदिति हुंडिया का ग्लैमरस अंदाज 

ईशान किशन के दादा, अनुराग पांडे औरंगाबाद में उनके गांव में रहते हैं. उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू में बताया कि ईशान की गर्लफ्रेंड अदिति ने हमेशा उनकी तारीफ की है.

Read Time: 4 mins
Share
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं मिस इंडिया कंटेस्टेंट, इन 7 फोटोज में देखें अदिति हुंडिया का ग्लैमरस अंदाज 
इन 5 फोटोज देखें अदिति हुंडिया का ग्लैमरस अंदाज 
नई दिल्ली:

Ishan kishan Girlfriend Aditi Hundia 5 photos: इंडिया-पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप मैच एक अच्छे नोट पर खत्म हुआ, जब क्रिकेटर ईशान किशन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया. उनका परफॉर्मेंस अच्छा था. वे सीधे 114 रन पर आउट हो गए. इंडिया ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है. ईशान किशन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर फैंस का दिल जीत लिया. वह T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ़ द मैच का टाइटल जीतने वाले पहले विकेटकीपर बन गए हैं. अब, अफवाहें उड़ रही हैं कि क्रिकेटर जल्द ही शादी करने वाले हैं. उनके दादा, अनुराग पांडे ने मीडिया से बात की थी और  उन्होंने ईशान की गर्लफ्रेंड, अदिति हुंडिया को अपना आशीर्वाद दिया था. हालांकि ना तो ईशान और न ही अदिति ने शादी की अफवाहों को कन्फर्म किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

ईशान किशन के दादा अनुराग पांडे क्या बोले 

ईशान किशन के दादा, अनुराग पांडे औरंगाबाद में उनके गांव में रहते हैं. उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू में बताया कि ईशान की गर्लफ्रेंड अदिति ने हमेशा उनकी तारीफ की है. टीम इंडिया की 61 रन की शानदार जीत से ईशान किशन के दादा को बहुत गर्व हुआ. अनुराग पांडे ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि गांव वाले क्या सोचते हैं. उन्होंने कहा, "ईशान ने एक बार कहा था, जब वो मुंबई में थी, आपका इंटरव्यू देखकर तारीफ कर रही थी. क्या कहें उसके बारे में. उसको जो मन होगा वही करेगा, जिसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. उसके बड़े भाई का स्वीकार किया उसके भी कर लेंगे."

Latest and Breaking News on NDTV

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया क्या करती हैं

ईशान किशन के दादा, अनुराग पांडे ने बताया कि क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया जयपुर में रहती हैं. वह मिस इंडिया मॉडल थीं और कॉन्टेस्ट में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था. अनुराग पांडे ने कन्फर्म किया कि अदिति ईशान की गर्लफ्रेंड हैं. उन्होंने कहा, "अदिति उसकी गर्लफ्रेंड है. जयपुर में रहती है. मॉडल है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में दूसरे नंबर पर आई थी. ईशान किसी से शादी करे, हम खुश हैं.  बाल बच्चे खुश रहें, वही काम करना चाहिए. हमारे बच्चों की खुशी है, बस गांवों वालों के साथ हम नहीं रहते."

Latest and Breaking News on NDTV

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान किशन की गर्लफ्रेंड, अदिति हुंडिया, जयपुर के एक बिज़नेसमैन की बेटी हैं. वह मिस डीवा 2018 विनर के तौर पर मशहूर हुईं और फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी थीं. अदिति का सोशल मीडिया सर्कल बहुत एक्टिव है और उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है.

Latest and Breaking News on NDTV

अदिति 29 साल की हैं और उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की है. 2018 में उन्होंने मिस सुपरनेशनल इंडिया का खिताब जीता. अदिति ने फेमिना मिस इंडिया 2017 से अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्हें कई मॉडलिंग शो में देखा गया. मिडडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदिति ने मिस राजस्थान का टाइटल भी जीता है और उन्हें अरमान मलिक के म्यूजिक वीडियो, टूटे खाब में भी देखा गया था.

Latest and Breaking News on NDTV


  
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया तब चर्चा में आईं, जब वह मिस्ट्री फैन गर्ल के तौर पर मशहूर हुईं. अदिति को स्टैंड पर इशान के लिए चीयर करते देखा गया. इशान के दादाजी के अलावा उनके परिवार में सभी अदिति को पसंद करते हैं. अदिति को इशान के सभी IPL मैचों में देखा गया था और मुंबई इंडियंस के गेम्स के दौरान क्रिकेट स्टैंड पर भी देखा गया था.  

Latest and Breaking News on NDTV

अदिति हुंडिया ईशान की सभी मैचों में मौजूद रहती हैं

ऐसा लगता है कि ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया, जब वह T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तब मौजूद नहीं थीं। वह हमेशा क्रिकेट स्टैंड पर ईशान को चीयर करती हुई देखी जाती हैं, जिनका सफर पटना की गलियों से तब शुरू हुआ जब उन्होंने 7 साल की उम्र में बल्ला उठाया था और बाकी सब इतिहास है. 

यह भी पढें:

Valentine Day पर स्मृति ईरानी ने 'सेल्फ लव' को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात, बोलीं- एक शांत प्रेम को चुनिए और

क्या रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन?, रिसेप्शन का कार्ड वायरल

Rajpal Yadav को जमानत मिलने पर बोले भाई चंद्रपाल- हमारे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aditi Hundia, Aditi Hundia Boyfriend, Aditi Hundia Fashion, Aditi Hundia Glam, Aditi Hundia Ishan Kishan Marriage Rumors
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com