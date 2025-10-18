'जान्हवी बेहद सच्ची को-स्टार हैं', NDTV 2025 वर्ल्ड समिट में बोले ईशान खट्टर, कहा- होमबाउंड उनके बिना नहीं बन सकती थी

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में आयोजित सत्र 'Ishaan Khatter: Fierce, Fearless, Free' के दौरान एक्टर ईशान खट्टर ने अपनी फिल्म ‘होमबाउंड' से जुड़ा अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि यह फिल्म उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में से एक रही है. ईशान ने अपने को-स्टार्स जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा की तारीफ करते हुए कहा कि ‘होमबाउंड' इनके बिना कभी बन ही नहीं सकती थी.

कार्यक्रम के दौरान जब होस्ट ने कहा कि 'एक्टिंग सिर्फ एक्ट करने की नहीं, बल्कि रिएक्ट करने की कला भी है', तो उन्होंने ईशान से पूछा कि जान्हवी और विशाल ने फिल्म में क्या योगदान दिया. इस पर ईशान ने कहा, "विशाल और जान्हवी इस फिल्म की रीढ़ हैं. मैं कहूंगा कि सेट पर हर कलाकार को अपनी राय देने की आजादी दी गई थी. माहौल बिल्कुल परिवार जैसा था".

जान्हवी पर ईशान की दिल जीतने वाली बात

ईशान ने बताया कि उन्होंने जान्हवी कपूर के साथ पहले भी फिल्म ‘धड़क' में काम किया था, और तब से ही वह उनकी ईमानदारी और जुनून की प्रशंसा करते आए हैं. उन्होंने कहा, "जान्हवी में कहानी कहने का गजब का जुनून है. वह बेहद सच्ची हैं और सतही नहीं रहतीं. उन्होंने कहा था, 'अगर तुम्हें कहो तो मैं बैकग्राउंड में एक पेड़ भी बन जाऊं'. यही उनकी डेडिकेशन है".

विशाल जेठवा की तारीफ में बोले ईशान

ईशान ने अपने दूसरे को-स्टार विशाल जेठवा के बारे में कहा, "वह एक बेहद उज्जवल प्रतिभा हैं. उनकी एनर्जी और रेंज कमाल की है. इतने कम उम्र में ऐसा टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है. इस फिल्म ने उनके अंदर एक गहरी समझ पैदा की है, जिस पर मुझे गर्व है".

कान से ऑस्कर तक ‘होमबाउंड' का सफर

‘होमबाउंड' का वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में Un Certain Regard सेक्शन में हुआ था, जहां इसे 9 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला. इसके बाद फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में भी दिखाई गई, और अब यह ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री बन चुकी है. ईशान ने कहा, "यह फिल्म मेरे लिए बेहद मानवीय और दिल से जुड़ी कहानी है. कान में वह पल मानो थम सा गया था".