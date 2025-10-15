विज्ञापन

ईशान खट्टर: बाइक पर सवार होकर बने चर्चा का केंद्र, तीन बड़े ब्रांड्स ने किया ऑफर

बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते हुए देखा गया, और उनका यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
ईशान खट्टर: बाइक पर सवार होकर बने चर्चा का केंद्र, तीन बड़े ब्रांड्स ने किया ऑफर
ईशान खट्टर: बाइक पर सवार होकर बने चर्चा का केंद्र
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते हुए देखा गया, और उनका यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. कैजुअल लुक में भी उनका कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश अंदाज़ सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा गया. सड़क पर उनका यह सहज लेकिन प्रभावशाली अंदाज़ एक बार फिर यह साबित करता है कि इशान अपनी पीढ़ी के सबसे एनर्जेटिक और स्टाइलिश सितारों में से एक हैं.

दिलचस्प यह है कि इस वायरल वीडियो के बाद तीन बड़े लाइफस्टाइल और फैशन ब्रांड्स ने इशान से संपर्क किया है. ये ब्रांड्स उनकी यूथ अपील और ट्रेंडी इमेज को अपने अभियानों से जोड़ना चाहते हैं. कपड़ों, एक्सेसरीज़ और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स से जुड़े ये ऑफ़र इशान के बढ़ते ब्रांड वैल्यू का सबूत हैं.

इशान की हालिया फ़िल्म “होमबाउंड” को भी खूब सराहना मिली है. दर्शकों और समीक्षकों—दोनों ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है. यही नहीं, “होमबाउंड” को भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजा जा रहा है, जो उनके करियर का अहम पड़ाव साबित हो रहा है. इसी निरंतर सफलता और पहचान के चलते अब ब्रांड्स भी इशान की लोकप्रियता का हिस्सा बनना चाहते हैं.

इशान ने केवल भारतीय सिनेमा में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है. उन्होंने मीरा नायर की “ए सूटेबल बॉय” जैसी अंतरराष्ट्रीय सीरीज में काम किया और विदेशी समीक्षकों से सराहना पाई. उनकी यह बहुमुखी यात्रा उन्हें एक ग्लोबल यूथ आइकॉन बना रही है. कह सकते हैं कि ईशान खट्टर आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक उभरते हुए ब्रांड खुद हैं, जो पर्दे पर भी चमकते हैं और उसके बाहर भी चर्चा में रहते हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ishaan Khattar, Actor Ishaan Khattar, Ishaan Khattar Movies, Ishaan Khattar Hit Movies, Ishaan Khattar Upcoming Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com