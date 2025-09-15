सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है जरूरी? दिशा पटानी की बहन ने दिखाया कैसे करें आत्मरक्षा

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर बरेली (उत्तर प्रदेश) में हाल ही में फायरिंग हुई थी. इस हादसे से एक्ट्रेस और उनका परिवार सकते में आ गया है. इस हादसे के बाद दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने सेल्फ डिफेंस को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में खुशबू बता रही हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए. खुशबू ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ साधारण चीजों के इस्तेमाल से सेल्फ डिफेंस करना सिखाया है, जो किसी के लिए भी कारगार साबित हो सकता है. खुशबू पटानी के इस वीडियो पर अब लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.

दिशा पटानी की बहन ने दिए सेल्फ डिफेंस टिप्स



बीते रविवार खुशबू ने अपने इंस्टा अकाउंट पर सेल्फ डिफेंस पर एक वीडियो साझा किया था. अपने इस वीडियो के कैप्शन में खुशबू ने लिखा है, 'मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी'. वीडियो में खुशबू ने बताया है कि कैसे एक मोबाइल डेटा केबल और कुछ चार-पांच नट से सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है. अपने वीडियो में दिशा पटानी की बहन ने कहा, 'हम सोचते हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस वेपन क्यों चाहिए...आज के इस युग में...आज के इस कलयुग में कब जाने क्या हो जाए...किसी को कुछ पता नहीं, चाहे आप पब्लिक फिगर हों या ना नहीं...उसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने पास कुछ न कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए नाम पर रखें...अगर आपके पास लाइसेंस है तो यह सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कृपया कुछ इस तरह का लाइसेंस लें'.



लोगों ने पूछा आप ठीक हो?

इसके बाद वह यह दिखाती हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए केबल का उपयोग कैसे किया जाए, और वीडियो के अंत में वह यह कहती हैं कि व्यक्ति को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए. इस पर एक यूजर लिखता है, 'हम आपके साथ हैं'. दूसरा लिखता है, 'हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे'. तीसरे ने लिखा है, 'क्या आप सुरक्षित हैं? एक और लिखता है, 'पर अब तो गोली चल चुकी है'. एक अन्य ने लिखा है, 'पूरा परिवार डरा हुआ है'.

बता दें, दिशा पटानी के पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने बताया था कि बदमाशों ने उनके घर पर 8 से 10 राउंड में फायरिंग की थी.