ये क्या, 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर निकले राहुल गांधी ? जानें क्या है इस खबर का सच

फिल्म की सफलता के बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हो रही है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

Read Time: 3 mins
ये क्या, 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर निकले राहुल गांधी ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में इन दिनों एक्टर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की धूम मची हुई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई थ्रिलर फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म की सफलता के बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हो रही है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

क्या है सच ?

दरअसल, फिल्म के एंड क्रेडिट्स में 'एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर' के तौर पर 'राहुल गांधी' का नाम दिखाई दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गए और लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे. कुछ यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी अब फिल्म प्रोड्यूस करने लगे?" तो कुछ ने पूछा, "ये वही राहुल गांधी हैं या कोई और?"

धुरंधर का राहुल गांधी कौन

लेकिन फैक्ट चेक से पता चला है कि यह राहुल गांधी कांग्रेस नेता नहीं हैं. यह एक हमनाम व्यक्ति हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से सक्रिय हैं. इस राहुल गांधी ने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जैसे अक्षय कुमार की 'रुस्तम', वेब सीरीज 'द फैमिली मैन', 'रॉकेट बॉयज', 'ब्लर' और 'लकी भास्कर'. वहीं, राजनीतिक राहुल गांधी का इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है.

क्या है धुरंधर की कहानी

बात करें फिल्म की तो'धुरंधर' एक एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर है, जो 2000 के दशक के अंत की पृष्ठभूमि पर बनी है. फिल्म असल घटनाओं से प्रेरित है और भारत की काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशंस को दिखाती है. रणवीर सिंह ने इसमें भारतीय एजेंट हमजा का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान में गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के नेटवर्क में घुसपैठ करता है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी अहम रोल में हैं.

जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म आदित्य धर की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद की बड़ी हिट मानी जा रही है. बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा जारी है और दर्शक रणवीर की इंटेंस एक्टिंग और अक्षय खन्ना के दमदार विलेन रोल की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि फिल्म को प्रोपगैंडा फिल्म कहकर भी कुछ आलोचना मिली है, लेकिन कमाई के आंकड़े बताते हैं कि दर्शकों को यह पसंद आ रही है. 

