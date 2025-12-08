क्या रणवीर सिंह की Dhurandhar और Vicky Kaushal की URI के बीच है कनेक्शन? फैंस को मिला लिंक

Is Dhurandhar connected to Vicky Kaushal Uri: धुरंधर की रिलीज़ के बाद डायरेक्टर आदित्य धर के फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हलचल मच गई है. इस बीच कई लोगों को यह कहना है कि क्या धुरंधर और 2019 की ब्लॉकबस्टर उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीक्रेटली मौजूद हो सकते हैं. धुरंधर में हीरो को पहले "हमज़ा" के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन बाद में दर्शकों को पता चलता है कि उसकी असली पहचान जसकीरत सिंह रंगी है.

Uri x Dhurandhar.



Mention of Ranveer's character name ‘Jaskirat Singh Rangi' in URI confirms both the films are connected.



pic.twitter.com/CqcMr5S0J5 — LetsCinema (@letscinema) December 7, 2025

उरी में कीर्ति कुल्हारी का कैरेक्टर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर अपने स्वर्गीय पति के बारे में बात करती है, जो मारे गए थे. वह विक्की कौशल, मेजर विहान सिंह शेरगिल से कहती है, "कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी. नौशेरा सेक्टर के एंबुश में शहीद हुए थे." फिल्म में नाम का फिर कभी ज़िक्र नहीं होता और कैरेक्टर को कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन वह छोटा सा ज़िक्र अब दोनों फिल्मों को जोड़ने वाली फैन थ्योरी का सेंटरपीस बन गया है.

Mind blown 🤯#Dhurandhar Is Meticulously Planed Prequel Of #Uri 💯



Now everyone know that #RanveerSingh's character in Dhurandhar is actually #JaskiratSinghRangi, who takes the fake identity of #HamzaAliMazari.



In the plot shown that how @RanveerOfficial as Hamza gets close… pic.twitter.com/yn3xNhGeOY — Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) December 7, 2025

धुरंधर के प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर एक्साइटेड रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक फैन ने लिखा, "उरी x धुरंधर. उरी में रणवीर के कैरेक्टर का नाम 'जसकीरत सिंह रंगी' का ज़िक्र कन्फर्म करता है कि दोनों फिल्में जुड़ी हुई हैं." कुछ दर्शकों ने इन नई थ्योरीज़ को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है.

हालांकि, दूसरों का कहना है कि नाम का मेल दिलचस्प तो है, लेकिन यह आपस में जुड़े यूनिवर्स की पुष्टि के बजाय बस एक मज़ाकिया इशारा हो सकता है.हालांकि फिल्ममेकर की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है.