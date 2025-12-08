विज्ञापन

क्या रणवीर सिंह की Dhurandhar और Vicky Kaushal की URI के बीच है कनेक्शन? फैंस को मिला लिंक

धुरंधर की रिलीज़ के बाद डायरेक्टर आदित्य धर के फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हलचल मच गई है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या रणवीर सिंह की Dhurandhar और Vicky Kaushal की URI के बीच है कनेक्शन? फैंस को मिला लिंक
क्या Dhurandhar और Vicky Kaushal की URI के बीच है कनेक्शन?
नई दिल्ली:

Is Dhurandhar connected to Vicky Kaushal Uri: धुरंधर की रिलीज़ के बाद डायरेक्टर आदित्य धर के फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हलचल मच गई है. इस बीच  कई लोगों को यह कहना है कि क्या धुरंधर और 2019 की ब्लॉकबस्टर उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीक्रेटली मौजूद हो सकते हैं. धुरंधर में हीरो को पहले "हमज़ा" के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन बाद में दर्शकों को पता चलता है कि उसकी असली पहचान जसकीरत सिंह रंगी है. 

उरी में कीर्ति कुल्हारी का कैरेक्टर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर अपने स्वर्गीय पति के बारे में बात करती है, जो मारे गए थे. वह विक्की कौशल, मेजर विहान सिंह शेरगिल से कहती है, "कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी. नौशेरा सेक्टर के एंबुश में शहीद हुए थे." फिल्म में नाम का फिर कभी ज़िक्र नहीं होता और कैरेक्टर को कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन वह छोटा सा ज़िक्र अब दोनों फिल्मों को जोड़ने वाली फैन थ्योरी का सेंटरपीस बन गया है.

धुरंधर के प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर एक्साइटेड रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक फैन ने लिखा, "उरी x धुरंधर. उरी में रणवीर के कैरेक्टर का नाम 'जसकीरत सिंह रंगी' का ज़िक्र कन्फर्म करता है कि दोनों फिल्में जुड़ी हुई हैं." कुछ दर्शकों ने इन नई थ्योरीज़ को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है. 

हालांकि, दूसरों का कहना है कि नाम का मेल दिलचस्प तो है, लेकिन यह आपस में जुड़े यूनिवर्स की पुष्टि के बजाय बस एक मज़ाकिया इशारा हो सकता है.हालांकि फिल्ममेकर की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar News, Dhurandhar News Live Updates, Vicky Kaushal Uri, URI Vs Dhurandhar, Dhurandhar Vs Uri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com