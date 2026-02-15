India Vs Pakistan T20 World Cup 2026: मिलिए धर्मेंद्र की ऑनस्क्रीन पाकिस्तानी बहू से, रह चुकी हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026: संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में थे. यह 2023 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मूवीज में से एक बन गई. इसके अलावा, यह इसलिए खास थी कि इसमें दुनिया भर के कई एक्टर्स ने काम किया. उनमें से एक मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2023, शफीना शाह थीं. फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ काम किया. वह फिल्म में बॉबी देओल उर्फ ​​'अबरार' की दूसरी पत्नी के रोल में थीं.

कौन हैं शफीना शाह

शफीना एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी मॉडल, टीवी प्रेजेंटर, एक्टर और सोशल वर्कर हैं. उन्होंने 2023 में ब्यूटी पेजेंट मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जीता. यह इवेंट पाकिस्तान के लाहौर में ग्रैंड पाम होटल में हुआ था. बचपन में वह बहुत शर्मीली थीं और उन्हें लोगों से बात करने में बहुत मुश्किल होती थी.

जब वह स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही थीं, तो उन्होंने कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया. उन्होंने अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और सॉकर भी खेला.

ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, उन्होंने हेल्थ और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में नेटवर्क मार्केटर के तौर पर काम किया. फिर उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडल के तौर पर काम किया. वह मोटरपॉइंट और NSPCC के टीवी कमर्शियल्स में दिखी हैं.



फिल्म एनिमल में उनका बेहद छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस को काफी पसंद किया गया. इस फिल्म से उन्हें खासा फायदा हुआ.