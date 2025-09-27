जब अमिताभ बच्चन को विदेश में सलमान खान समझ बैठा फैन, खुद बिग बी ने सुनाया मजेदार किस्सा

बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे- अमिताभ बच्चन और सलमान खान, अपनी पहचान के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. दुनियाभर में इन दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और लोग इन्हें उनके स्टाइल, अभिनय और व्यक्तित्व के लिए बेहद पसंद करते हैं. लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, जिसने खुद महानायक अमिताभ बच्चन को भी हैरान कर दिया. यह किस्सा तब का है जब अमिताभ बच्चन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में अपनी फिल्म 'बदला' की शूटिंग कर रहे थे. शूट के दौरान एक सीन में उन्हें सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना था. सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक एक कार उनके पास से गुजरी और उसमें बैठा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, 'हे सलमान, कैसे हो?'.

इस अचानक हुए वाकये से खुद अमिताभ बच्चन भी चौंक गए. उन्होंने यह मजेदार किस्सा बाद में शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू में भी साझा किया और साथ ही ट्विटर (अब X) पर भी लिखा. यह ट्वीट वायरल हो गया और फैंस ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा, "बिग बी तो सलमान से भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं", तो किसी ने इसे "महानायक की सादगी" कहा. इस घटना से ये समझ आता है कि दुनिया भर में भारतीय सितारे कितने मशहूर हैं. कई बार लोग उन्हें पहचानने में गलती भी कर बैठते हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन इस बात से नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे मजाक में लिया और हंसते हुए बात को टाल दिया.

#AmitabhBachchan : I walk the street of Glasgow by myself.. until a car drives by and occupant yells out.. "hey Salman Khan how you doin"#SalmanKhan the face of Indian cinema pic.twitter.com/srG2Cq35eg — Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 27, 2025

अगर बात करें अमिताभ बच्चन और सलमान खान के रिश्ते की, तो दोनों ने फिल्म 'बागबान' में पिता-पुत्र का किरदार निभाया था, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है. इसके अलावा दोनों ने कई स्टेज शोज में साथ काम किया और एक-दूसरे की तारीफ भी खुले दिल से की. अमिताभ ने एक इंटरव्यू में सलमान को 'सोने का दिल वाला इंसान' बताया था.



