विज्ञापन

जब अमिताभ बच्चन को विदेश में सलमान खान समझ बैठा फैन, खुद बिग बी ने सुनाया मजेदार किस्सा

इस वाकये से खुद अमिताभ बच्चन भी चौंक गए थे. उन्होंने यह मजेदार किस्सा बाद में शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू में भी साझा किया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
जब अमिताभ बच्चन को विदेश में सलमान खान समझ बैठा फैन, खुद बिग बी ने सुनाया मजेदार किस्सा
जब फैन अमिताभ बच्चन को समझ बैठा सलमान
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे- अमिताभ बच्चन और सलमान खान, अपनी पहचान के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. दुनियाभर में इन दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और लोग इन्हें उनके स्टाइल, अभिनय और व्यक्तित्व के लिए बेहद पसंद करते हैं. लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, जिसने खुद महानायक अमिताभ बच्चन को भी हैरान कर दिया. यह किस्सा तब का है जब अमिताभ बच्चन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में अपनी फिल्म 'बदला' की शूटिंग कर रहे थे. शूट के दौरान एक सीन में उन्हें सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना था. सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक एक कार उनके पास से गुजरी और उसमें बैठा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, 'हे सलमान, कैसे हो?'.

इस अचानक हुए वाकये से खुद अमिताभ बच्चन भी चौंक गए. उन्होंने यह मजेदार किस्सा बाद में शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू में भी साझा किया और साथ ही ट्विटर (अब X) पर भी लिखा. यह ट्वीट वायरल हो गया और फैंस ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा, "बिग बी तो सलमान से भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं", तो किसी ने इसे "महानायक की सादगी" कहा. इस घटना से ये समझ आता है कि दुनिया भर में भारतीय सितारे कितने मशहूर हैं. कई बार लोग उन्हें पहचानने में गलती भी कर बैठते हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन इस बात से नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे मजाक में लिया और हंसते हुए बात को टाल दिया.

अगर बात करें अमिताभ बच्चन और सलमान खान के रिश्ते की, तो दोनों ने फिल्म 'बागबान' में पिता-पुत्र का किरदार निभाया था, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है. इसके अलावा दोनों ने कई स्टेज शोज में साथ काम किया और एक-दूसरे की तारीफ भी खुले दिल से की. अमिताभ ने एक इंटरव्यू में सलमान को 'सोने का दिल वाला इंसान' बताया था.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Salman Khan, Amitabh Bachchan Interview
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com