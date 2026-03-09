भारत ने जीता ICC T20 World Cup, शाहरुख खान- अनुष्का शर्मा ने दी जीत की बधाई, तो इस एक्टर का चिल्ला चिल्लाकर बैठा गला, बोले- मिट्टी के बेटे, फिर से जीते

गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया. इस रोमांचक फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुई, क्योंकि टीम ने दमदार प्रदर्शन के साथ विश्व कप ट्रॉफी घर ले आई है. इस शानदार जीत पर फिल्म जगत के तमाम सितारों ने टीम इंडिया को ढेरों बधाइयां दीं, जिसमें अनुष्का शर्मा से लेकर शाहरुख खान का नाम शामिल है.

सेलेब्स ने दी टीम इंडिया को बधाई

शाहरुख खान ने एक्स पर टीम इंडिया की फोटो शेयर करते हुए लिखा, क्या शानदार जीत है! हमारे ब्लू प्लेयर्स को शाबाशी!!! आप लोग चैंपियन हैं और आपको मैदान पर देखकर हम सभी को बहुत गर्व हुआ है. धन्यवाद. जय हिंद!

What a comprehensive victory!! Well done to our men in blue!!! You guys are champions and watching you on the field has made us all very proud.

Take a bow. Jai Hind! pic.twitter.com/X3Tsym3e01 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 8, 2026

अनुष्का शर्मा ने टीम के बैक-टू-बैक विश्व कप जीतने के प्रदर्शन पर लिखा, “इस शानदार जीत के लिए इस शानदार टीम को दिल से बधाई! बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत.”

भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ताज भी हमारा, तख्त भी हमारा. हिंदी है वतन हम, सारा जहां हमारा... बधाई."

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “इंडिया चैंपियन हैं! जय हिंद!” वहीं, अभिनेत्री सोनल चौहान ने उत्साह भरे अंदाज में कहा, “वाह क्या अहसास है, जय हिंद! बधाई हो टीम इंडिया.”

लेखक-गीतकार मनोज मुंतशिर ने भावुक होकर पोस्ट किया, “मिट्टी के बेटे, फिर से जीते! बधाई भारत!”

अक्षय कुमार ने टीम की मेहनत की तारीफ करते हुए लिखा, “वर्ल्ड कप घर लाने पर बधाई हो, टीम इंडिया.”

हर घर का माहौल 🕺🏼🥁

Congratulations on bringing the World Cup home, Team India 🇮🇳 pic.twitter.com/m6Tmmqj4NB — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 8, 2026

गायक सुखबीर ने फाल्गुनी पाठक के साथ एक मजेदार वीडियो शेयर करते हुए कहा, “इंडियन क्रिकेट टीम की जीत! कल मंडे है मगर जश्न चलता रहेगा.”

विवेक ओबरॉय ने दी टीम इंडिया को दी बधाई

विवेक ओबेरॉय ने लिखा, "आज रात हमने "अहमदाबाद के जादू" को अपनी मेहनत और इच्छाशक्ति से वश में कर लिया! ये जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए तो बस जीत होती है! हमारे लड़कों ने एक ही रात में दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर 255/5 और टी20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बने!"

Tonight, we've buried the "Ahmedabad jinx" under sheer willpower. Proof that while a jinx is for those who fear, the podium is for the winners! 🇮🇳✨

The boys delivered a historic Double Dhamaka, smashing two world records in one night: a massive 255/5—the highest total in T20… pic.twitter.com/tgrwpSfHfP — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) March 8, 2026

महेश बाबू ने लिखा, "वो क्या था! टीम इंडिया ने कमाल कर दिया! पूरे जोश और जुनून के साथ खेलकर 1.4 अरब दिलों को जीत लिया. ये सिर्फ एक मैच नहीं, पूरे देश का गर्व था. सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अभिषेक की तेज शुरुआत, ईशान की धांसू पारी, दुबे की धमाकेदार हिटिंग, बुमराह की घातक गेंदबाजी, अक्षर की स्मार्ट स्पिन और हर उस खिलाड़ी ने जो मैदान पर जान लगा दी, सबने मिलकर इसे इतिहास का सबसे यादगार पल बना दिया. बधाई हो टीम इंडिया! आपने फिर साबित कर दिया कि जब हम एक साथ खेलते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता. इतिहास अपने पन्ने पलटता रहेगा और हर पन्ने पर लिखा होगा भारत विश्व चैंपियन! जय हिंद! जय भारत!"

What was that!!! 🤯🤯🤯

A magnificent testimony to Team India's dominance unleashing full beast mode to bring it home for 1.4 billion hearts…😍😍😍Exemplary performances from Samson, Abhishek, Ishan, Dube , Bumrah, Axar and everyone who made this unforgettable…. Congratulations… pic.twitter.com/1S6vZx17vM — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 8, 2026

अजय देवगन का गला बैठा

My throat is gone from all the shouting, but my smile isn't going anywhere all week!#TeamIndia you have made billions of hearts beat with pride tonight! CHAMPIONS once again! 🇮🇳🙌 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 8, 2026

अजय देवगन ने ट्वीट किया, "इतने जोर से चिल्लाने से मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते बनी रहेगी! टीम इंडिया, आपने आज रात अरबों दिलों को गर्व से धड़का दिया है! एक बार फिर इंडिया चैंपियन!"

जीत के पल का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा करते हुए अनन्या पांडे ने लिखा, "हम चैंपियन हैं!"

परिणीति चोपड़ा ने भी टीम इंडिया के जश्न का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टा स्टोरीज पर अपलोड किया और लिखा, "हम यहां किस लिए हैं!!"

This is how our Men in Blue showed up with calm, composure and dominance throughout the tournament … and brought the trophy home again and created history… Congratulations Team India 🇮🇳. The nation will sleep well tonight. — Jr NTR (@tarak9999) March 8, 2026

जूनियर एनटीआर ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, "हमारे 'मेन इन ब्लू' ने पूरे टूर्नामेंट में शांत, संयमित और दबदबे भरे प्रदर्शन के साथ ट्रॉफी को फिर से अपने नाम किया और इतिहास रच दिया... टीम इंडिया को बधाई. आज रात पूरा देश चैन से सोएगा."

मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "टी20 विश्वकप 2026 जीतने पर टीम इंडिया को बधाई! पूरे टूर्नामेंट में दृढ़ संकल्प, जुनून और उत्कृष्ट टीम वर्क से भरा एक यादगार सफर. एक सचमुच यादगार जीत जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है! जय हिंद."

अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल, सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख जैसे कई अन्य सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर अपडेट के जरिए टीम इंडिया की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की.