फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने अभिनेता शरद कपूर को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के सपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी. निर्देशक का कहना है कि मनोरंजन जगत के लोग एक-दूसरे के काफी करीब होते हैं, क्योंकि वे साथ में काफी समय तक काम करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को सिर्फ साथी कलाकार नहीं, बल्कि अपना पर्सनल दोस्त मानते हैं. मनोरंजन जगत की यही खासियत है कि हम एक-दूसरे के साथ काफी जुड़े रहते हैं. हम सिर्फ साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं. हम लोग साथ में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, यही कारण है कि हम लोग एक-दूसरे को अच्छे से समझते हैं और यही बात लोगों को एक-दूसरे के बहुत करीब लाती है.

हालांकि, अभिनेता ने यह भी माना कि कई बार ऐसा भी होता है कि काम के चलते बहुत से लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है. उन्होंने कहा, "ऐसे बहुत से लोग हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े हैं, भले ही वे नियमित रूप से मिलते न हों, लेकिन मैंने देखा है कि जरूरत के समय बहुत से लोग आगे आकर मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं. अगर मुझे लोगों पर भरोसा करना हो तो फिल्म इंडस्ट्री से ही काफी लोग हैं, लेकिन मैं उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि अपना दोस्त कहूंगा."

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वहीं, निर्देशक ने आगे अपनी आगामी सीरीज 'ओ साथी रे' के पीछे की दिलचस्प प्रेरणा के बारे में बात की. उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत में नेटफ्लिक्स के ऑफिस में मोनिका शेरगिल के साथ हुई एक मुलाकात को याद किया, जिससे मशहूर गाने 'ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना' को लेकर एक आइडिया आया.

इम्तियाज ने बताया कि कैसे इस गाने और इसकी भावनाओं ने उन्हें एक नए जमाने की कहानी सोचने के लिए प्रेरित किया. इम्तियाज कहते हैं, "'ओ साथी रे' की कहानी का बनना काफी दिलचस्प है. मेरी नेटफ्लिक्स के ऑफिस में मोनिका शेरगिल से मीटिंग हुई थी. बातचीत में उन्होंने बताया कि शायद जापान में, एक ऐसा शो है जो किसी गाने पर आधारित है, तभी मैं 'ओ साथी रे' के साथ कुछ करने के आइडिया के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे यह गाना 'तेरे बिना भी क्या जीना' बहुत पसंद है."

उन्होंने कहा, "ऑफिस से वापस आते समय कार में मैं इसी गाने के बारे में सोच रहा था. जब तक हम ऑफिस पहुंचे, तब तक मेरे दिमाग में यह कहानी आ गई थी, यह आइडिया आ गया था, जो 'ओ साथी रे' से प्रेरित है."