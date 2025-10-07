IIT की छात्रा ने कैटरीना कैफ के गाने पर किया ऐसा डांस, देख सोशल मीडिया पर भड़के लोग, बोले- संस्कार नाम की चीज...

सोशल मीडिया पर इन दिनों आईआईटी रुड़की से एक लड़की का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. लड़की के डांस के इस वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ इसे लाइक कर रहे हैं, तो कुछ इस पर गु्स्सा जाहिर कर रहे हैं. वायरल वीडियो में छात्रा ने छोटे कपड़ों में कई गानों पर डांस किया, जिसमें कैटरीना कैफ का गाना शीला की जवानी भी शामिल है. अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तो लोग इसे आगे भी शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के कमेंट्स से भर चुका है.



आईआईटी छात्रा का डांस वायरल

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि यह आईआईटी की यह छात्रा ब्लैक रंग के शॉट्स पर एक व्हाइट रंग की शर्ट पहने हुए है और स्टेज पर 'माय नेम इज शीला' गाने पर जोरदार डांस कर रही है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है. यह वीडियो इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब और फेसबुक पर भी वायरल हो रहा है. छात्रा गानों पर परफेक्ट डांस मूव कर रही है और लोग इसे खूब एन्जॉय कर रहे हैं. आईआईटी छात्रा के इस डांस वीडियो पर यूजर्स क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं.



यूजर्स के आए मिक्स रिएक्शन (IIT Girl Viral Dance)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, यह स्टूडेंट है या बार डांसर. दूसरा यूजर लिखता है, बेटी पढ़ाओ बेटी नचाओ'. तीसरा यूजर लिखता है, इसमें गलत क्या है, ऐसे कपड़ों में कैटरीना पसंद है, लेकिन यह लड़की नहीं'. चौथा लिखता है, कॉलेज फंक्शन में प्रोग्राम में डांस करना कौन सी गलत बात है'. पांचवां लिखता है, 'आईआईटी कॉलेज में यह कैसा डांस हो रहा है. संस्कार नाम की चीज बची नहीं'. अब लोगों के इस वीडियो पर ऐसे ही मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. इस वीडियो को 88 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक कर दिया है.