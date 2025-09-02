विज्ञापन

धनश्री वर्मा ने किया था रणबीर कपूर के दांतों का इलाज, बताई- एक्टर के बारे में ये खास बात...

फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ धनश्री के मुंबई स्थित घर गईं, जहां दोनों ने खाने, करियर के किस्सों और जिंदगी में आए बदलावों पर खुलकर बात की.

नई दिल्ली:

टीम इंडिया क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी, डांसर-एक्ट्रेस और डेंडिस्ट धनश्री वर्मा ने उन दिनों को याद किया है, जब उन्होंने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के दांतों का इलाज किया था. डांसर बनने से पहले धनश्री एक डेंटिस्ट हुआ करती थीं. दरअसल, बॉलीवुड फिल्मों की कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने फूड व्लॉग से बहुत चर्चा में हैं. वह अपने कुक के साथ एक बाद एक स्टार्स के घर में जाती हैं और उनकी पर्सनल लाइफ को कुरेदती हैं. इस बार फराह खान अपने कुक को लेकर धनश्री वर्मा के घर पहुंचीं और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की.

रणबीर कपूर के बारे में क्या बोलीं धनश्री ?
व्लॉग में, फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ धनश्री के मुंबई स्थित घर गईं, जहां दोनों ने खाने, करियर के किस्सों और जिंदगी में आए बदलावों पर खुलकर बात की. अपने सफर के बारे में बात करते हुए, धनश्री ने मनोरंजन जगत में आने से पहले मेडिकल लाइन में अपने छोटे से वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया. धनश्री ने कहा, 'मैंने तीन साल तक प्रैक्टिस की, बांद्रा और लोखंडवाला में एक ही क्लिनिक था. सभी टीवी स्टार्स वहां आते थे और मैंने एक बार रणबीर कपूर का भी इलाज किया था'. फराह ने तुरंत मजाक करते हुए कहा, 'तुमने उसके मुंह के अंदर देखा? कैसा था? क्या वो अलग था? इस पर धनश्री ने हंसते हुए जवाब दिया, 'वो मेरा काम था, वे काफी साफ सुथरा था.

अब कैसा है चहल से रिश्ता?
धनश्री डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में पूर्व पति चहल संग पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और इस पर भी फराह खान ने बात की और अब चहल से उनका रिश्ता कैसा और क्या चल रहा है जैसे सवाल किए तो धनश्री ने बताया कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है और वह अब भी उनके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखती हैं. धनश्री के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह अशनीर ग्रोवर के अपकमिंग रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आने वाली हैं, जिसका प्रीमियर अमेजन एमएक्स प्लेयर पर होगा.

