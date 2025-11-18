सिंगर ह्युमन सागर का 34 साल की उम्र में निधन, ओडिया इंडस्ट्री में शोक की लहर

ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर ह्यूमन सागर का 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. तीन दिन पहले उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने पर AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने लगातार इलाज जारी रखा. उनकी हालत बेहद गंभीर थी और उन्हें एडवांस लाइफ-सपोर्ट पर रखा गया था. इसके बावजूद सोमवार शाम उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, उनकी तबीयत में शुरू से ही कोई सुधार नहीं दिख रहा था और पूरी मेडिकल टीम उन्हें बचाने की कोशिश में लगी थी. उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे ओडिया संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए कहा कि ह्यूमन सागर का निधन संगीत दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की. रिपोर्ट्स के अनुसार, ह्यूमेन सागर की मौत का कारण मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम (MODS) बताया गया है. डॉक्टरों ने बताया कि 14 अक्टूबर की दोपहर उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल ICU में रखा गया, लेकिन कई अंगों के धीरे-धीरे खराब होने से उनकी स्थिति और खराब होती गई. अंत में सोमवार शाम कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया.

मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें एक से ज्यादा अंग काम करना बंद कर देते हैं. आमतौर पर यह गंभीर संक्रमण, बड़ी चोट या गंभीर बीमारी के कारण होता है और इसमें मरीज को इमरजेंसी और आईसीयू की जरूरत होती है.

25 नवंबर 1990 को बलांगीर जिले के टिटिलागढ़ में जन्मे ह्यूमन सागर बचपन से ही संगीत से जुड़े थे. उनके दादा और पिता दोनों ही म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिससे उन्हें छोटी उम्र से संगीत की प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए.