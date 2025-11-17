विज्ञापन

रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ कोजी होती दिखीं हुमा कुरैशी, वायरल वीडियो देख लोग बोले- लगता है बात पक्की है...

एक वायरल वीडियो में, हुमा कुरैशी मुनव्वर फारुकी से हंसती और बातें करती नज़र आ रही हैं. हुमा के पीछे खड़े रचित सिंह उन्हें गले लगाते और पीछे से उनके सिर पर धीरे से किस करते नज़र आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ कोजी होती दिखीं हुमा कुरैशी, वायरल वीडियो देख लोग बोले- लगता है बात पक्की है...
रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ कोजी होती दिखीं हुमा कुरैशी
नई दिल्ली:

ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुमा कुरैशी ने एक्टिंग कोच रचित सिंह से सगाई कर ली हैं. हाल ही में उनके निजी पलों का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दोनों हाल ही में मुंबई में हिमेश रेशमिया के एक कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम के कुछ पल सोशल मीडिया पर छा गए हैं.

एक वायरल वीडियो में, हुमा कुरैशी मुनव्वर फारुकी से हंसती और बातें करती नज़र आ रही हैं. हुमा के पीछे खड़े रचित सिंह उन्हें गले लगाते और पीछे से उनके सिर पर धीरे से किस करते नज़र आ रहे हैं. कुछ देर बाद, हुमा मज़ाकिया अंदाज़ में उन्हें कैमरों से सावधान करती हैं, जिससे रचित तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं.

इस प्रोग्राम में हुमा और रचित, मुनव्वर फारुकी, सान्या मल्होत्रा ​​और फातिमा सना शेख के साथ हुक्का बार पर थिरकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

पहले भी साथ आए नजर

हुमा कुरैशी और रचित सिंह थम्मा की स्क्रीनिंग में एक साथ नज़र आए, जिससे उनके रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई. सितंबर में, कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोनों ने एक गुप्त समारोह में सगाई कर ली है. इस जोड़े ने इन अफवाहों पर चुप्पी साध रखी है.

सितंबर में, एक सूत्र ने एचटी सिटी को बताया, "हुमा और रचित पिछले कुछ समय से एक जोड़े के रूप में मज़बूत रिश्ते में हैं, और रविवार को उन्होंने एक निजी समारोह में हुमा को प्रपोज़ किया, और उन्होंने हां कह दिया. यह एक अंतरंग रिश्ता था जो अमेरिका में हुआ था. उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे इसे सार्वजनिक रूप से कब अनाउंस करना चाहते हैं."

कौन हैं रचित सिंह?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे रचित 2012 में नई दिल्ली आ गए और मनोरंजन जगत में अपना करियर बनाने के लिए 2016 में मुंबई आने से पहले मॉडलिंग शुरू की. उनकी IMDb प्रोफ़ाइल के अनुसार, वह सिर्फ़ एक एक्टिंग कोच ही नहीं हैं—वह एक एक्टर भी हैं, जिन्हें हिंदी ड्रामा "कर्मा कॉलिंग" में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, हुमा कुरैशी की लगातार दो फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं—महारानी 4 और दिल्ली क्राइम 3. दोनों ही शोज़ में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई है. हुमा पहले फिल्म निर्माता मुदस्सर अज़ीज़ के साथ रिलेशनशिप में थीं, जिन्होंने उनकी फिल्म "डबल एक्सएल" लिखी थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Huma Qureshi, Rachit Singh, Huma Qureshi Films, Huma Qureshi Boyfriend, Huma Qureshi Rachit Singh Engaged
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com