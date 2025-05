शाहरुख खान को देखने के लिए भी नहीं उमड़ी होगी ऐसी भीड़! SRK के हमशक्ल को देख कार पर चढ़े फैंस, बॉडीगार्ड के लिए संभालना मुश्किल

किसी जगह पर शाहरुख खान पहुंचने वाले हों तो उन्हें देखने वालों की भीड़ ही उमड़ जाएगी. उनकी एक झलक पाने के लिए वैसे भी फैन्स बेकरार रहते हैं. शाहरुख खान के हमशक्लों की भी कोई कमी नहीं है. ताज्जुब की बात ये है कि जो भीड़ शाहरुख खान को देखने के लिए उमड़ती है. उतनी ही भीड़ या उससे कहीं ज्यादा भीड़ शाहरुख खान के हमशक्ल को देखने के लिए भी उमड़ पड़ती है. अगर आपको यकीन न हो तो आप एक वायरल वीडियो देख सकते हैं. जिसमें शाहरुख खान को देखने के लिए फैन्स बुरी तरह टूट पड़े. जिन्हें संभालना उनके गार्ड्स के लिए भी मुश्किल हो गया.

डुप्लीकेट को देखने के लिए उमड़ी भीड़

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे शेयर किया है सिने हब नाम के ट्विटर हैंडल ने. आप देख सकते हैं. इस वीडियो में बेतहाशा भीड़ दिखाई दे रही है. काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स उस भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद भी बहुत से लोग कार पर चढ़ रहे हैं तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है.

SRK 's doppelganger Ibrahim Qadri is now attracting Bigger crowds than all the Bollywood actors except Salman & SRK ????



