ऋतिक रोशन के बेटे रेहान हो गए हैं बड़े और दिखने लगे हैं पापा से भी हैंडसम, लेटेस्ट Photo देख उड़े फैन्स के होश 

सुजैन खान ने अपने इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर की है, उसमें वे अपने दोनों बेटों के साथ दिखाई दे रही हैं. फोटो में बीच में सुजैन नजर आ रही हैं और उनके लेफ्ट रेहान और राइट रिदान खड़े हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए सुजैन इसके कैप्शन में लिखती हैं, "Whatever it takes..Here is to the adrenaline in my veins…Heartmonsters". इस पोस्ट को कुछ ही देर में हजारों की संख्या में लाइक्स आ गए हैं. लोग जमकर इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, "इसने तो लुक्स में पापा को भी फेल कर दिया". तो एक ने लिखा है, "रेहान ऋतिक के बाद बॉलीवुड का दूसरा हैंडसम डूड बनेगा". गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी साल 2000 में हुई थी. शादी के 14 साल बाद रिश्ते में आई दरार के बाद दोनों ने एक-दूसरे से तलाक ले लिया था. अब दोनों अपनी-अपनी लाइफ में खुश हैं और आगे बढ़ चुके हैं.

