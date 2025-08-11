विज्ञापन

वॉर 2 में ना आएगा पठान ना ही टाइगर, ऋतिक रोशन को टक्कर देगा एनिमल फिल्म का ये एक्टर

इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, इस फिल्म में कैमियो रोल में कौन नजर आएगा आइए आपको बताते हैं.

टाइगर-पठान नहीं, वॉर 2 में नजर आएगा नया सरप्राइज कैमियो
नई दिल्ली:

पिछले कुछ सालों में फिल्मों में कैमियो अपियरेंस का क्रेज काफी बढ़ गया है, जहां बड़े-बड़े सुपरस्टार भी कुछ मिनटों के लिए पर्दे पर नजर आकर दर्शकों  को चौंका देते हैं. ऑडियंस भी इन सरप्राइज एंट्रीज को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ फिल्म में ग्लैमर और क्रेज बढ़ाती हैं, बल्कि कई बार कहानी को नया मोड़ भी देती हैं. साल 2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म वॉर 2 भी इस ट्रेंड से अछूती नहीं है. इसमें भी एक बेहद खास कैमियो शामिल किया गया है, जिसकी चर्चा रिलीज से पहले ही जोरों पर है. दिलचस्प बात ये है कि शुरू में फैंस को लग रहा था कि इस बार फिल्म में सलमान खान या शाहरुख खान अपनी झलक दिखा सकते हैं, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी.

वॉर 2 की स्टारकास्ट और ट्विस्ट

वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे. वहीं कियारा आडवाणी का ग्लैमरस लुक भी देखने को मिलेगा. लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने सलमान या शाहरुख की जगह बॉबी देओल को शामिल करने का प्लान बनाया है. ये कैमियो उनके आने वाले प्रोजेक्ट अल्फा से जुड़ा होगा, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर है. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ भी होंगी, जबकि बॉबी देओल नेगेटिव रोल निभाएंगे.

बॉबी देओल के आने वाले प्रोजेक्ट्स

बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वॉर 2 के अलावा वो अल्फा और वेलकम टू द जंगल में भी नजर आएंगे.साल 2026 में उनकी फिल्म जना नायगन रिलीज होगी.

वॉर 2 की रिलीज डेट

वॉर 2 की रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 तय की गई है. अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पैन इंडिया लेवल पर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी. यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का छठा चैप्टर होगा.

