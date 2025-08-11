War 2 News: फैन्स को नखरे दिखाने लगे वॉर 2 के एक्टर, बोले- जब मैं बोलूं तो तुम...

10 अगस्त को हैदराबाद में अपनी 'वॉर 2' की रिलीज से पहले के एक इवेंट में फैन्स से बात करते हुए जूनियर एनटीआर को गुस्सा आ गया. दरअसल जूनियर एनटीआर के बात करने के दौरान फैन्स जोर जोर से चीख रहे थे इससे वह चिढ़ गए. फैन्स पर भड़कते हुए 'आरआरआर' एक्टर ने उन्हें चिल्लाने से मना किया और अपनी बातचीत के दौरान चुप रहने को कहा. जूनियर एनटीआर और उनके बॉलीवुड डेब्यू 'वॉर 2' का जश्न मनाने के लिए हैदराबाद में हजारों फैन्स इकट्ठा हुए.

हैदराबाद कार्यक्रम के एक वीडियो में, जूनियर एनटीआर ने कहा, "भाई, क्या मैं चला जाऊं? क्या मैं चला जाऊं? मैंने तुमसे क्या कहा? जब मैं बोलूं तो चुप रहना. मुझे माइक नीचे रखने और मंच से जाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा. क्या मैं बोलूं? चुप रहना."

जूनियर एनटीआर ने उन्हें यह मौका देने के लिए वाईआरएफ का शुक्रिया अदा किया. 'जनाब-ए-आली' गाने की रिलीज के बाद ऋतिक रोशन के साथ कम्पैरिजन को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसे कम्पैरिजन फैन्स को गुमराह कर सकती हैं. मुझे लगता है कि दो अच्छे डांसर एक-दूसरे के पूरक थे - यह कोई आमना-सामना नहीं था जैसा कि दिखाया जा रहा है. मैं चाहता हूं कि आप सभी इस शानदार चार्टबस्टर का आनंद लें. ऋतिक रोशन देश के सबसे महान डांसरों में से एक हैं."

एक्टर ने शूटिंग के एक्सपीरियंस को याद करते हुए कहा, "सेट पर हर दिन, ऋतिक एक कमाल की एनर्जी और कुछ नया करने की इच्छा के साथ आते थे. साथ काम करने के वे 75 दिन बेहद रोमांचक थे - मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मुझे आज भी याद है कि जब हम सेट पर मिले थे, तो उन्होंने मुझे पहली बार खुले हाथों से गले लगाया था. उनकी गर्मजोशी बेजोड़ थी और इसने मेरी पहली हिंदी फिल्म के सफर को बहुत आसान बना दिया."

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी 'वॉर 2' वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में लेटेस्ट फिल्म है और इसे स्टूडियो की सबसे बड़ी रिलीज में से एक माना जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस वाले वीकएंड पर हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होने के साथ 'वॉर 2' सिनेमाघरों में सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली' से टकराएगी.