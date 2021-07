Hrithik Roshan ने फोटो शेयर कर Kiara Advani से पूछा सवाल, बोलें- ये लुक कैसा है...

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने किया ट्वीट

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने ट्विटर पर जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है. इस ट्वीट के साथ उन्होंने बॉलीवुड की अभिनेत्री कियारा आडवाणी (kiara advani) को टैग कर मजेदार सवाल पूछा है. उन्होंने कियारा से पूछा 'Hey @advani_kiara do you think this is good enough?' ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) द्वारा पूछे गए इस सवाल को देख फैन्स कही हैरान है. उनका दिमाग चकरा गया है कि, आखिरकार ऋतिक ने कियारा से ऐसा पर्सनल सवाल क्यों पूछा. सोशल मिडीया पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का ये पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है.

ऋतिक रोशन की आगामी फिल्में

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने हाल ही में फिल्म 'फाइटर' का ऐलान किया था. जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में होंगी. वहीं इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे. इसके अलावा उनकी क्रिस-4 भी उनके पाइपलाइन में हैं. साथ ही ये भी खबर है कि फिल्म 'विक्रम वेधा' के हिंदी रीमेक में ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में सैफ अली खान पुलिस का किरदार निभाएंगे.