'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया भट्ट के हीरो बने थे खतरों के खिलाड़ी के ये विनर, बोले- 'जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करें ये...'

तकरीबन हर स्टार का सपना होता है कि उसे अपने करियर के किसी भी पड़ाव पर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिले. इस सपने को पूरा करने में किसी बड़े स्टार का साथ भी मिल जाए तो क्या कहने. खतरों के खिलाड़ी 8 (Khatron Ke Khiladi 8 Winner) के विनर रहे एक्टर शांतनु माहेश्वरी (Shantanu Maheshwari ) भी इस मामले में मुकद्दर के सिकंदर निकले. जिन्हें करियर में बहुत जल्दी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का मौका मिला. और, स्टार मिलीं तो आलिया भट्ट. एनडीटीवी से खास बातचीत में शांतनु ने बताया कि वो उस दौरान खुद को पिंच ही करते रहते थे.

लंबे इंतजार के बाद मिला मौका

शांतनु माहेश्वरी (Shantanu Maheshwari on Sanjay Leela Bhansali) के मुताबिक संजय लीला भंसाली की मूवी 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में काम करने के लिए उन्होंने कई बार ऑडिशन्स दिए थे. लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था. इस बीच उन्हें एक और फिल्म का ऑफर मिला था और डायरेक्टर से मुलाकात भी हो गई थी. वो काम शुरू कर पाते उससे पहले ही भंसाली की कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि वो तकरीबन फाइनल हो चुके हैं. उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगा. लेकिन फिर सिलेक्ट होने की खबर मिल ही गई. संजय लीला भंसाली से मिलने का भी मौका मिला. ये सब देखकर उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ. इसलिए वो फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन तक खुद को बार बार पिंच करते रहे थे.

आलिया भट्ट से मिली सीख

इस दौरान शांतनु माहेशमश्वरी (Shantanu Maheshwari on Alia Bhatt) को आलिया भट्ट जैसी स्टार के साथ काम करने का मौका मिला था. अधिकांश सीन में उन्हें आलिया भट्ट के साथ रोमांस करना था. उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े डायरेक्टर और इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं. लेकिन आलिया भट्ट उनके साथ काफी स्वीटली पेश आईं. इसलिए उन्हें रोमांटिक सीन करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई. शांतनु का कहना है कि वो आलिया भट्ट से यही सीखा कि नए और जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करें ताकि वो शूटिंग के दौरान उनके ओहदे को लेकर परेशान न हों उन्हें अप्रोचेबल ही समझें.